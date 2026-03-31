Estas ciudades de Ecuador tendrán feriado el Jueves Santo

Son siete ciudades que tendrán un asueto de cuatro días en abril.

Una de las fechas religiosas más significativas en el calendario cristiano es la Semana Santa, aquella con la que se recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes en Ecuador. Fotos:API / Alberto Suárez. Foto: API

A estos días antes se lo llamaba la Gran Semana. Ahora es Semana Santa o Semana Mayor, que en este 2026 empezó desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril.

En esos ocho días los creyentes acuden a misa y participan en las celebraciones desarrolladas en sus parroquias como el rezo del Vía Crucis.

Feriado de 4 días

Ecuador tendrá un feriado en los próximos días. Y por calendario será el viernes 3 de abril, que se une al sábado 4 y domingo 5.

Sin embargo, el Jueves Santo también es un feriado, pero no para todo el territorio ecuatoriano.

Será solo para la provincia de Cotopaxi. Su aniversario de la provincialización es cada 1 de abril, pero el Gobierno trasladó el día de descanso obligatorio local al jueves 2 de abril de 2026.

Estos días de descanso o disfrutarán siete ciudades y esta son:

Latacunga. La Maná. Pangua. Pujilí. Salcedo. Saquisilí. Sigchos.

En total, para Cotopaxi serán cuatro días de feriado.

Servicios públicos garantizados durante el asueto

Según el Decreto Ejecutivo 346, durante la suspensión de la jornada laboral se garantizará la prestación continua de los servicios públicos, tales como agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, terminales aéreas, terrestres y fluviales, así como servicios bancarios.

Para el efecto, las máximas autoridades de las instituciones, entidades y organismos del sector público dispondrán que se cuente con el personal mínimo indispensable para atender adecuadamente las demandas de la ciudadanía. (I)

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