China celebra 10 años de ley contra violencia doméstica con 33.000 órdenes de protección

BEIJING, El tribunal supremo de China informó el lunes que los tribunales de todo el país han emitido alrededor de 33.000 órdenes de protección desde que la ley contra la violencia doméstica entró en vigor en 2016. El anuncio coincide con el décimo aniversario de la ley.

«China conmemora el décimo aniversario de su ley contra la violencia doméstica, con 33.000 órdenes de protección emitidas y casos que amplían su alcance.»Foto: Internet-Xinhua

La orden de protección, un mecanismo de interdicto civil que permite a las víctimas obtener protección legal de forma rápida, es un elemento central de la ley de 2016, la primera legislación china dirigida específicamente contra la violencia doméstica.

En una rueda de prensa celebrada el lunes, el Tribunal Popular Supremo también publicó cuatro casos representativos para aclarar los criterios legales para identificar la violencia doméstica y reforzar la aplicabilidad de las órdenes de protección.

En un caso, un hombre fue detenido durante 15 días después de regresar al domicilio de la víctima y agredirla a ella ya sus familiares, a pesar de contar con una orden de protección.

La policía notificó al tribunal tras intervenir en el incidente, y los jueces ordenaron la detención, en lo que el tribunal describió como una medida para dar mayor validez a las órdenes de protección.

Dos de los casos ilustraron cómo los tribunales están reconociendo formas de abuso no físico. En un caso de divorcio, los insultos y humillaciones prolongadas de un hombre hacia su esposa se considerarán control psicológico.

En otro caso, se determina que un hombre había ejercido una forma de «violencia sutil» al impedir que su esposa hablara con otros hombres sin ninguna prueba de mala conducta, atrapándola de hecho en lo que el tribunal denominó una «jaula invisible».

Otro caso puso de aliviar el control económico como una forma de violencia doméstica.

Un hombre con una esposa con discapacidad física restringió su acceso a la atención médica y controló sus finanzas para obligarla a obedecer.

El tribunal emitió una orden de protección y coordinó con las autoridades locales para ayudar a la mujer a recibir capacitación laboral, con el objetivo de prevenir futuros abusos fortaleciendo su independencia económica.

Confirmado.net – Xinhua