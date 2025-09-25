El duro mensaje de Cristina Kirchner a Javier Milei tras su reunión con Trump

La exmandataria argentina cuestionó el rumbo económico del Gobierno y advirtió sobre las consecuencias del endeudamiento.

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner ha vuelto a lanzar críticas contra el presidente Javier Milei, luego del encuentro que el mandatario mantuvo este martes con Donald Trump en Estados Unidos.

«¡Che Milei! ¿Viste que al final era el dólar? Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos, que el precio más importante y el principal problema de la economía argentina son los dólares. Y que, además, con el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016, se ha tornado inmanejable», escribió Fernández de Kirchner en X este miércoles.

La exmandataria puso en duda la efectividad de los apoyos externos que recibe el actual Gobierno. «Mirá hermano, te lo digo sinceramente. La ‘ayuda’ de ‘las fuerzas del norte’ (me parece que ‘las del cielo’ están medio cabreras con vos) es pan para hoy y hambre para mañana. Los dólares que te entran por la puerta de adelante se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés?», señaló.

Fernández de Kirchner vinculó la política económica del oficialismo con el duro impacto en la vida cotidiana de la población, afirmando que ahora «nueve de cada diez hogares argentinos están endeudados«, y que no se trata de préstamos «para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney», sino de préstamos «para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler».

«Más de la mitad de las familias destinan entre el 40 % y el 60 % de lo que ganan solo a pagar deudas. La guita se les va en cuotas, en tarjetas, en préstamos, y la mayoría no llega a fin de mes», denunció. «Es la foto de un país que vive al revés, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior».

«Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo»

En otro pasaje de su publicación, la expresidenta cargó contra el discurso libertario de Milei y cuestionó la ausencia de resultados. «Ese es el verdadero rostro de tu modelo de ajuste, Milei. ¿En serio que hay que creerte que esta es la verdadera libertad? Daaale… A propósito… ¿Dónde dejaste la motosierra que enarbolabas como bandera en tus recorridos para ser presidente?», cuestionó, concluyendo que al final sus políticas, lejos de solucionar los problemas existentes, lo empeoraron todo.

Fernández de Kirchner también recordó el endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri y lo vinculó con la situación actual. «El intento de reelección fracasado de Mauricio Macri (también auspiciado por Trump), nos costó a los argentinos endeudamiento masivo con privados y la vuelta del FMI al país con un préstamo de 45.000 millones de dólares«, señaló, y remarcó: «Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo».

Finalmente, se mostró en contra de un endeudamiento estatal mayor con fines electorales. «Como vos y el [ministro de Economía, Luis Andrés] Toto Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles, ¿ahora nos anuncian por tuiter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EE.UU. por 20.000 millones de dólares más para ‘tu reelección’ (Trump dixit)? ¡Ay Dios! ¿Argentina atendida por sus propios dueños?«, concluyó.

