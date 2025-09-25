Chile: Cuba «no es una democracia», dice candidata comunista

Jeannette Jara mostró un cambio en su postura, ya que en abril había asegurado que «Cuba tiene un sistema democrático distinto» al de Chile. También afirmó que «en Venezuela lo que hay es una dictadura”.

La candidata comunista a la presidencia de Chile , Jeannette Jara, expresó críticas sobre el régimen de Cuba en una entrevista con Televisión Nacional este miércoles (25.09.2025).

Jara es la candidata única de la coalición oficialista de centro izquierda y lidera las encuestas junto al candidato de extrema derecha José Antonio Kast para las elecciones presidenciales del 16 de noviembre.

«Claramente no es una democracia», respondió tras ser consultada sobre si considerado al régimen político de la isla como una dictadura o no. «La reflexión que he hecho es bien dolorosa para mí. Están pasando una crisis humanitaria tan grande producto del bloqueo, de su misma condición de isla, que es muy difícil», agregó en la entrevista.

«En Venezuela lo que hay es una dictadura»

La candidata mostró un cambio en su postura, ya que en abril había asegurado que «Cuba tiene un sistema democrático distinto» al de Chile, lo que generó una ola de críticas.

Asimismo, Jara volvió a cuestionar la situación política en Venezuela , lo que la ha enfrentado públicamente a los dirigentes del Partido Comunista, en el que milita desde los 14 años. «En Venezuela lo que hay es una dictadura y yo espero como presidenta de Chile impulse claramente una transición democrática», aseguró.

Jara, de 51 años, fue ministra del Trabajo del gobierno del izquierdista Gabriel Boric y se metió en la pelea electoral tras ganar las primarias de la centroizquierda el 29 de junio.

Con información de Agencia DW