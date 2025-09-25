China emprende investigación sobre barreras de México al comercio e inversión contra China 

BEIJING, El Ministerio de Comercio de China anunció hoy jueves que ha decidido iniciar una investigación sobre las medidas restrictivas de México que constituyen barreras al comercio y la inversión contra China.

La investigación entró en vigor a partir de hoy, indicó el ministerio en un comunicado.

Las restrictivas que van a ser investigadas incluyen los planos del Gobierno mexicano de elevar los aranceles a productos de China y de otros socios con los que no tiene tratados de libre comercio, así como sus restricciones de otro tipo al comercio y la inversión impuesta en años recientes contra China, agregó el ministerio.

En el contexto actual de abuso de Estados Unidos de las alzas arancelarias, todos los países deben oponerse en conjunto a todas las formas de unilateralismo y proteccionismo, y no deben sacrificar los intereses de terceras partes bajo la coerción de otros, comentó un portavoz del ministerio al responder una pregunta de periodistas.

Si las acciones unilaterales de México de imponer aranceles adicionales se llevan a cabo, incluso dentro del marco de la OMC, eso no sólo perjudicará los intereses de sus socios comerciales pertinentes, incluida China, sino que también afectará gravemente la certeza del propio entorno empresarial del país, lo que socavará la confianza de las empresas para invertir en México, dijo el vocero, y agregó que China se opone firmemente a tales.

La decisión del ministerio de emprender la investigación tiene el objetivo de salvar resueltamente los intereses de las industrias correspondientes de China, señaló el vocero.

El ministerio emitirá una resolución objetiva y justa basada en los resultados de la investigación y tomará las medidas necesarias de acuerdo con la situación real para salvar decididamente los derechos e intereses legítimos de China, aseveró el portavoz.

Con información de Xinhua