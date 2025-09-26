CNE aprueba inicio del periodo electoral para la consulta popular sobre la asamblea constituyente

El periodo electoral comienza desde este mismo jueves 25 de septiembre de 2025.

Con cuatro votos a favor, el CNE aprobó el inicio del periodo electoral para la consulta popular 2025 sobre la asamblea constituyente desde este mismo jueves 25 de septiembre.

El CNE dispuso a todas las instancias del órgano electoral cumplir con las actividades respectivas para dar inicio al proceso.

En la misma sesión, también con cuatro votos, se aprobó el inicio del periodo electoral para crear un nuevo cantón en Esmeraldas: Borbón.

El pleno sesionó este jueves luego de haber recibido dictamen favorable de la Corte Constitucional para la convocatoria a consulta popular destinada a la instalación de una asamblea constituyente.

Esta decisión se produjo tras verificar que la Presidencia de la República subsanó las observaciones previas sobre claridad y lealtad al elector.

En la consulta se incluirá esta pregunta:

“¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el estatuto constituyente adjunto, para elaborar una nueva constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?”.

La Corte dispuso que el CNE incluya en la papeleta no solo la pregunta, sino también el estatuto constituyente y la tabla de distribución de asambleístas, con el fin de que los votantes conozcan la configuración final de la asamblea constituyente antes de emitir su voto. (I)

