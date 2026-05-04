Descubren cómo afecta al cerebro el consumo diario de ultraprocesados

El estudio advierte que los efectos negativos de este tipo de alimentos se producen independientemente de la calidad general de la dieta.

Un grupo de científicos de Australia y Brasil ha revelado que una dieta rica en alimentos ultraprocesados (UPF, por sus siglas en inglés) —que contienen altos niveles de azúcares añadidos, grasas saturadas y trans, sal y aditivos, mientras carecen de fibra, vitaminas y otros nutrientes esenciales— afecta negativamente a la capacidad de concentración del cerebro y aumenta el riesgo de desarrollar demencia, según un comunicado de la Universidad de Monash (Australia).

La investigación, publicada en la revista Alzheimer’s & Dementia, analizó las dietas y la salud cognitiva de más de 2.100 adultos australianos de entre 40 y 70 años, libres de demencia. Para examinar su alimentación, los científicos evaluaron sus hábitos alimenticios, midieron su función cognitiva y calcularon su riesgo de demencia, considerando factores como la edad, la presión arterial y el colesterol.

Los resultados mostraron que un pequeño aumento diario en la ingesta de este tipo de productos se asocia con una disminución de la atención. Según la autora principal Barbara Cardoso, «un aumento del 10 % en el consumo de los UPF equivale aproximadamente a añadir una bolsa estándar de papas fritas a tu dieta diaria». La investigadora explicó que ese incremento se reflejó en puntuaciones más bajas en las pruebas de atención visual y velocidad de procesamiento.

El estudio también advierte que los efectos negativos de los ultraprocesados se producen independientemente de la calidad general de la dieta. Incluso en las personas que seguían una dieta mediterránea saludable, el grado de procesamiento de los productos desempeña un papel fundamental en el daño.

«El ultraprocesamiento de los alimentos a menudo destruye la estructura natural del alimento e introduce sustancias potencialmente nocivas como aditivos artificiales o productos químicos de procesamiento», explicó Cardoso. Se informa que el daño no se debe solo a la falta de opciones saludables, sino al propio ultraprocesamiento de la comida.

Aunque el estudio no encontró una relación directa entre los UPF y la pérdida de memoria, los investigadores advierten que la capacidad de atención es fundamental para procesos cerebrales clave como el aprendizaje y la resolución de problemas. Además, un mayor consumo de este tipo de alimentos se asoció con un incremento de los factores de riesgo de demencia, como la hipertensión o la obesidad, que pueden controlarse para proteger la salud cerebral.

Con información de – RT