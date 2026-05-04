Clases en Quito arrancarán a las 07:45 desde este 4 de mayo: ajuste por toque de queda y transporte

A partir de este lunes 4 de mayo, los estudiantes de Quito deberán ingresar a clases a las 07:45. La medida, dispuesta por el Ministerio de Educación, responde a los cambios en la movilidad y operación del transporte público derivados del toque de queda vigente en Pichincha.
Ajuste de horario escolar en Quito: qué cambia
El nuevo horario aplica para toda la jornada matutina en el Distrito Metropolitano de Quito.
Desde ahora, el ingreso a clases será a las 07:45 en todas las instituciones educativas, tanto fiscales como particulares, fiscomisionales y municipales.
La disposición estará vigente hasta el 18 de mayo, en concordancia con la duración del toque de queda establecido por el Gobierno.
Toque de queda y movilidad en la capital
Este ajuste responde directamente a la restricción de movilidad que rige en la provincia de Pichincha, donde el toque de queda limita la circulación entre las 23:00 y las 05:00.
Debido a este escenario, el transporte público ha modificado sus horarios de operación, lo que impacta el traslado diario de estudiantes, docentes y personal administrativo.
El Ministerio de Educación explicó que la decisión busca evitar retrasos y garantizar que los alumnos lleguen a tiempo a sus unidades educativas.
Instituciones deberán informar a padres de familia
Las autoridades educativas dispusieron que cada plantel comunique este cambio de manera directa a los representantes legales.
Esto incluye:
- Canales oficiales de comunicación institucional
- Mensajería directa a padres de familia
- Plataformas digitales escolares
El objetivo es asegurar que toda la comunidad educativa esté informada y pueda organizar sus rutinas.
Impacto en transporte escolar y rutas
El cambio de horario también implica ajustes en:
- Rutas de transporte escolar
- Frecuencias de buses
- Tiempos de salida desde los hogares
Se espera que las instituciones coordinen estos cambios para garantizar un traslado seguro y puntual.
Recomendaciones para estudiantes y familias
- Salir con mayor anticipación para evitar contratiempos
- Verificar rutas y horarios de transporte
- Mantenerse atentos a comunicados oficiales
- Planificar rutinas nocturnas considerando el toque de queda
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Con información de El Universo