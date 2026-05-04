Clases en Quito arrancarán a las 07:45 desde este 4 de mayo: ajuste por toque de queda y transporte

A partir de este lunes 4 de mayo, los estudiantes de Quito deberán ingresar a clases a las 07:45. La medida, dispuesta por el Ministerio de Educación, responde a los cambios en la movilidad y operación del transporte público derivados del toque de queda vigente en Pichincha.

Ajuste de horario escolar en Quito: qué cambia

El nuevo horario aplica para toda la jornada matutina en el Distrito Metropolitano de Quito.

Desde ahora, el ingreso a clases será a las 07:45 en todas las instituciones educativas, tanto fiscales como particulares, fiscomisionales y municipales.

La disposición estará vigente hasta el 18 de mayo, en concordancia con la duración del toque de queda establecido por el Gobierno.

Toque de queda y movilidad en la capital

Este ajuste responde directamente a la restricción de movilidad que rige en la provincia de Pichincha, donde el toque de queda limita la circulación entre las 23:00 y las 05:00.

Debido a este escenario, el transporte público ha modificado sus horarios de operación, lo que impacta el traslado diario de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El Ministerio de Educación explicó que la decisión busca evitar retrasos y garantizar que los alumnos lleguen a tiempo a sus unidades educativas.

Instituciones deberán informar a padres de familia

Las autoridades educativas dispusieron que cada plantel comunique este cambio de manera directa a los representantes legales.

Esto incluye:

Canales oficiales de comunicación institucional

Mensajería directa a padres de familia

Plataformas digitales escolares

El objetivo es asegurar que toda la comunidad educativa esté informada y pueda organizar sus rutinas.

Impacto en transporte escolar y rutas

El cambio de horario también implica ajustes en:

Rutas de transporte escolar

Frecuencias de buses

Tiempos de salida desde los hogares

Se espera que las instituciones coordinen estos cambios para garantizar un traslado seguro y puntual.

Recomendaciones para estudiantes y familias

Salir con mayor anticipación para evitar contratiempos

Verificar rutas y horarios de transporte

Mantenerse atentos a comunicados oficiales

Planificar rutinas nocturnas considerando el toque de queda

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Con información de El Universo