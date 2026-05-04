Chile trabaja con China para construir dos hospitales rurales, un proyecto «de corazón» en el país sudamericano

PICHILEMU, Chile, Con una empresa china que opera junto a profesionales chilenos, China y Chile avanzan de manera conjunta en la construcción de dos hospitales en la región de O’Higgins, zona central del país sudamericano, con el objetivo de resolver las necesidades de la población rural.

«Los hospitales de Pichilemu y Rengo serán centros de atención modernos de baja y alta complejidad», afirmó a Xinhua el director del proyecto de hospitales Red O’Higgins, Zhang Jintao.

En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, Zhang concedió la entrevista justamente en el sitio donde se construye el Hospital de Pichilemu, erigido en la punta de un cerro rodeado de bosque, donde el viento trae la brisa marina.

Desde allí, donde la naturaleza se entremezcla con los cimientos del nuevo edificio mientras decenas de personas trabajan en el modelado de la estructura, Zhang señaló que el motor de esta iniciativa es mejorar las limitadas condiciones sanitarias de la localidad.

«Los pacientes suelen trasladarse a la ciudad de San Fernando o incluso a la capital, Santiago, para recibir atención médica», explicó.

En agosto de 2023, el Grupo CRCC Chile, integrado por China Railway Construction Corporation International Limited (CRCCI) y China Railway Construction Group Corporation Limited y que ya cuenta con experiencia en construcción de recintos de salud en el municipio de Illapel, en la región norteña de Coquimbo, presentó su oferta técnica y económica para adjudicarse la obra del proyecto hospitalario un año después.

El proyecto está compuesto por los hospitales de Pichilemu y Rengo, que serán construidos y operados en esas comunas.

Según el diseño, el área de cobertura de los hospitales incluye localidades como Pichilemu, Rengo, Malloa, San Vicente de Tagua Tagua, Pichidegua, Peumo y Las Cabras.

Se estima que estos nuevos recintos beneficiarán a una población aproximada de 300.000 personas.

A juicio de Zhang, «el mayor valor de este proyecto radica en integrar las capacidades profesionales y el sentido de responsabilidad de trabajadores de distintos países para materializar una obra de impacto social», asegurando que la colaboración intercultural «pone de relieve el verdadero significado del trabajo: crear valor colectivo a través de la cooperación».

Rubén Yaeger, administrador de obra del Hospital de Pichilemu, también declaró a Xinhua que participar en esta iniciativa «ha sido un bonito desafío», ya que «se puede ver la envergadura que está tomando este hospital, que abarca más de lo que tenía el hospital actual y mejora completamente la accesibilidad, tanto de la provincia como de las comunas aledañas que no tienen hospitales».

Además, reconoció que trabajar codo a codo con sus pares chinos tiene significado un encuentro entre culturas. «Al principio fue una barrera el idioma, porque son dos culturas completamente opuestas.

Yo partí (en la construcción de otro hospital) en Illapel haciendo dibujos con ellos y así les mostramos las cosas que queríamos y tratábamos de interactuar», sostuvo.

Confesó que ha tratado de aprender algunas palabras en chino para facilitar el entendimiento entre los trabajadores de los dos países.

«Ellos también han tratado de aprender español, con lo que empezó a existir una comunicación entre ambos equipos», agregó.

En todo este camino, Yaeger destacó que ha construido amistades memorables. «Con el equipo chino anterior me sigo comunicando», apuntó el administrador.

Como siempre le han dicho que los chinos son muy afectuosos, «he tratado de serlo con ellos, los abrazo, les converso, les hago presentes».

Por su parte, el encargado de prevención de la construcción, Alfred Chade, explicó que se trata de un «proyecto emblemático» para la población de Pichilemu «Es muy de corazón, porque lo necesitamos, y por eso nos hemos esforzado mucho.

Ha habido mucha capacitación y formación de competencias», manifestó a Xinhua. En estos momentos, los trabajadores están construyendo un muro perimetral para aislar al hospital de la lluvia, a medida que se acerca el invierno en el hemisferio sur.

Una de las mayores complejidades de este proyecto es que está emplazado en la punta de un cerro boscoso, dado que Pichilemu es un poblado costero, en un país con alta probabilidad de sismos y maremotos.

«Tiene que resistir cualquier tsunami, ser apto para evacuaciones y cumplir con condiciones de seguridad», aseveró el prevencionista.

Los edificios de Pichilemu y Rengo sumarán en total 262 nuevas camas hospitalarias para la región de O’Higgins.

El Hospital de Pichilemu será de dos pisos, con una superficie aproximada de 12.000 metros cuadrados, cuya estructura principal se terminará este año.

En tanto, el Hospital de Rengo contará con tres pisos, con una superficie aproximada de 66.000 metros cuadrados.

Ahora se encuentra en fase de trabajos arqueológicos. aleta»Es muy de corazón, porque lo necesitamos, y por eso nos hemos esforzado mucho.

Ha habido mucha capacitación y formación de competencias», manifestó a Xinhua. En estos momentos, los trabajadores están construyendo un muro perimetral para aislar al hospital de la lluvia, a medida que se acerca el invierno en el hemisferio sur.

Una de las mayores complejidades de este proyecto es que está emplazado en la punta de un cerro boscoso, dado que Pichilemu es un poblado costero, en un país con alta probabilidad de sismos y maremotos.

«Tiene que resistir cualquier tsunami, ser apto para evacuaciones y cumplir con condiciones de seguridad», aseveró el preventista.

Los edificios de Pichilemu y Rengo sumarán en total 262 nuevas camas hospitalarias para la región de O’Higgins.

El Hospital de Pichilemu será de dos pisos, con una superficie aproximada de 12,000 metros cuadrados, cuya estructura principal se terminará este año.

En tanto, el Hospital de Rengo contará con tres pisos, con una superficie aproximada de 66.000 metros cuadrados.

Ahora se encuentra en fase de trabajos arqueológicos. Aleta»Es muy de corazón, porque lo necesitamos, y por eso nos hemos esforzado mucho.

Ha habido mucha capacitación y formación de competencias», manifestó a Xinhua. En estos momentos, los trabajadores están construyendo un muro perimetral para aislar al hospital de la lluvia, a medida que se acerca el invierno en el hemisferio sur.

Una de las mayores complejidades de este proyecto es que está emplazado en la punta de un cerro boscoso, dado que Pichilemu es un poblado costero, en un país con alta probabilidad de sismos y maremotos.

«Tiene que resistir cualquier tsunami, ser apto para evacuaciones y cumplir con condiciones de seguridad», aseveró el preventista.

Los edificios de Pichilemu y Rengo sumarán en total 262 nuevas camas hospitalarias para la región de O’Higgins.

El Hospital de Pichilemu será de dos pisos, con una superficie aproximada de 12,000 metros cuadrados, cuya estructura principal se terminará este año.

En tanto, el Hospital de Rengo contará con tres pisos, con una superficie aproximada de 66.000 metros cuadrados.

Ahora se encuentra en fase de trabajos arqueológicos.

Con información de Xinhua