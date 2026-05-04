Toque de queda en Ecuador desde hoy: horarios, provincias y claves para movilizarse sin multas

Ecuador inicia desde la noche de este 3 de mayo un nuevo toque de queda en nueve provincias y cuatro cantones, como parte de las medidas del Gobierno para contener la violencia y la acción de grupos criminales.

La restricción, que se extenderá hasta el 18 de mayo, limita la movilidad durante seis horas cada día y redefine el funcionamiento del transporte, vuelos y servicios en el país.

Qué se aplica el toque de queda

El Gobierno dispuso esta medida excepcional para facilitar operativos de control en zonas consideradas conflictivas.

Durante el horario restringido, Policía y Fuerzas Armadas ejecutarán acciones focalizadas para reducir delitos y reforzar la seguridad ciudadana.

Esta decisión se da en medio de un contexto de creciente violencia vinculada a estructuras criminales, lo que ha llevado a reforzar el control territorial en varias regiones del país.

Provincias y cantones con toque de queda

El toque de queda rige en nueve provincias completas y cuatro cantones específicos:

Provincias (todos sus cantones):

Guayas

Pichincha

Manabí

Los Ríos

El Oro

Santa Elena

Esmeraldas

Santo Domingo de los Tsáchilas

Sucumbíos

Cantones específicos:

La Maná (Cotopaxi)

Las Naves y Echeandía (Bolívar)

La Troncal (Cañar)

Horarios del toque de queda

Inicio: 23:00 (cada noche)Fin:

05:00 (cada madrugada)Duración:

15 días (hasta el 18 de mayo)

Restricción diaria: 6 horas

La primera jornada inició la noche del domingo 3 de mayo, coincidiendo con el cierre del feriado por el Día del Trabajador.

Quiénes pueden circular durante la restricción

Solo están autorizados a movilizarse:

Personal de salud (médicos, enfermeros, paramédicos)

Fuerza pública

Servicios de emergencia

Todos deben portar credenciales que justifiquen su circulación.

Salvoconductos: lo que debes saber

El Gobierno no emitirá salvoconductos generales.

Esto implica que la circulación estará estrictamente limitada a los sectores autorizados.

Transporte y terminales: horarios ajustados

Terminal terrestre de Guayaquil

Atención: 05:00 a 21:00

Venta de pasajes: hasta las 21:00

Se verán afectados destinos con frecuencias nocturnas o de larga distancia como Quito, Esmeraldas o Sucumbíos.

Metrovía y buses urbanos

Metrovía: 06:00 a 20:30 (cierre operativo 21:00)

Buses urbanos: 06:00 a 21:00

Vuelos en la madrugada: cómo movilizarse

Los vuelos nacionales e internacionales operarán con normalidad.

Sin embargo, los pasajeros deberán presentar su pase de abordar impreso para justificar su movilización durante el toque de queda.

En el caso de acompañantes, también será necesario portar una copia del pase de abordar que coincida con el horario del vuelo.

Sanciones por incumplir el toque de queda

Incumplir la restricción no es una falta menor.

Según el Código Orgánico Integral Penal (artículo 282), la desobediencia a una orden legítima puede acarrear:

Detención inmediata

Pena privativa de libertad de 1 a 3 años

Recomendaciones para evitar multas

Planificar traslados antes de las 23:00

Portar documentos de respaldo si viaja al aeropuerto

Evitar desplazamientos innecesarios

Mantenerse informado por canales oficiales

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Con información de El Universo