Toque de queda en Ecuador desde hoy: horarios, provincias y claves para movilizarse sin multas

Ecuador inicia desde la noche de este 3 de mayo un nuevo toque de queda en nueve provincias y cuatro cantones, como parte de las medidas del Gobierno para contener la violencia y la acción de grupos criminales.
La restricción, que se extenderá hasta el 18 de mayo, limita la movilidad durante seis horas cada día y redefine el funcionamiento del transporte, vuelos y servicios en el país.
Qué se aplica el toque de queda
El Gobierno dispuso esta medida excepcional para facilitar operativos de control en zonas consideradas conflictivas.
Durante el horario restringido, Policía y Fuerzas Armadas ejecutarán acciones focalizadas para reducir delitos y reforzar la seguridad ciudadana.
Esta decisión se da en medio de un contexto de creciente violencia vinculada a estructuras criminales, lo que ha llevado a reforzar el control territorial en varias regiones del país.
Provincias y cantones con toque de queda
El toque de queda rige en nueve provincias completas y cuatro cantones específicos:
Provincias (todos sus cantones):
- Guayas
- Pichincha
- Manabí
- Los Ríos
- El Oro
- Santa Elena
- Esmeraldas
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- Sucumbíos
Cantones específicos:
- La Maná (Cotopaxi)
- Las Naves y Echeandía (Bolívar)
- La Troncal (Cañar)
Horarios del toque de queda
Inicio: 23:00 (cada noche)Fin:
05:00 (cada madrugada)Duración:
15 días (hasta el 18 de mayo)
Restricción diaria: 6 horas
La primera jornada inició la noche del domingo 3 de mayo, coincidiendo con el cierre del feriado por el Día del Trabajador.
Quiénes pueden circular durante la restricción
Solo están autorizados a movilizarse:
- Personal de salud (médicos, enfermeros, paramédicos)
- Fuerza pública
- Servicios de emergencia
Todos deben portar credenciales que justifiquen su circulación.
Salvoconductos: lo que debes saber
El Gobierno no emitirá salvoconductos generales.
Esto implica que la circulación estará estrictamente limitada a los sectores autorizados.
Transporte y terminales: horarios ajustados
Terminal terrestre de Guayaquil
- Atención: 05:00 a 21:00
- Venta de pasajes: hasta las 21:00
Se verán afectados destinos con frecuencias nocturnas o de larga distancia como Quito, Esmeraldas o Sucumbíos.
Metrovía y buses urbanos
Metrovía: 06:00 a 20:30 (cierre operativo 21:00)
Buses urbanos: 06:00 a 21:00
Vuelos en la madrugada: cómo movilizarse
Los vuelos nacionales e internacionales operarán con normalidad.
Sin embargo, los pasajeros deberán presentar su pase de abordar impreso para justificar su movilización durante el toque de queda.
En el caso de acompañantes, también será necesario portar una copia del pase de abordar que coincida con el horario del vuelo.
Sanciones por incumplir el toque de queda
Incumplir la restricción no es una falta menor.
Según el Código Orgánico Integral Penal (artículo 282), la desobediencia a una orden legítima puede acarrear:
- Detención inmediata
- Pena privativa de libertad de 1 a 3 años
Recomendaciones para evitar multas
Planificar traslados antes de las 23:00
Portar documentos de respaldo si viaja al aeropuerto
Evitar desplazamientos innecesarios
Mantenerse informado por canales oficiales
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Con información de El Universo