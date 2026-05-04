Nueva York tendrá cinco FIFA Fan Fest gratis en el Mundial 2026: dónde estarán y cómo acceder

La ciudad de Nueva York anunció la instalación de cinco espacios gratuitos para disfrutar del Copa Mundial de la FIFA 2026. Se trata de los FIFA Fan Fest, zonas oficiales con pantallas gigantes, música y actividades que buscan acercar el torneo a los aficionados ante el alto costo de entradas y transporte.

¿Qué son los FIFA Fan Fest y por qué serán clave en 2026?

Los FIFA Fan Fest son espacios oficiales organizados por la FIFA en ciudades sede de los mundiales.

Permiten a los hinchas ver los partidos en pantallas gigantes, compartir el ambiente futbolero y participar en actividades culturales y deportivas.

Para el Mundial 2026 —que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá— estos espacios cobrarán especial relevancia, ya que muchos aficionados no podrán acceder a los estadios por los altos costos.

Dónde estarán los cinco FIFA Fan Fest en Nueva York

Cada distrito de la ciudad contará con un punto oficial gratuito:

Complejo Billie Jean King National Tennis Center (Queens)

Rockefeller Center (Manhattan)

Un espacio en el Bronx

Parque comunitario del Hospital Universitario de Staten Island

Brooklyn Bridge Park (Brooklyn)

Estos lugares estarán equipados para recibir a miles de aficionados durante todo el torneo.

¿Qué ofrecerán estos espacios gratuitos?

Los asistentes podrán disfrutar de:

Transmisión en vivo de todos los partidos

Pantallas gigantes y sonido envolvente

Conciertos y espectáculos en vivo

Gastronomía internacional

Actividades interactivas y experiencias futboleras

La idea es replicar el ambiente de estadio en espacios abiertos y accesibles para todos.

Cómo registrarse para asistir

Aunque el acceso será gratuito, los cupos serán limitados.

Para ingresar, los aficionados deberán:

Crear un FIFA ID en la plataforma oficial de la FIFA Reservar su entrada digital Presentar el registro el día del evento

Este sistema busca controlar el aforo y garantizar la seguridad.

Costos y presión sobre las ciudades sede

El anuncio se da en medio de críticas por los altos costos asociados al Mundial 2026.

Autoridades locales han señalado que las ciudades asumirán gastos millonarios en infraestructura y transporte, mientras el torneo generará ingresos multimillonarios.

Se estima que Nueva York y Nueva Jersey recibirán más de un millón de visitantes, con un impacto económico superior a los 3.000 millones de dólares.

Mundial 2026: sedes, fechas y formato del torneo

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Con información de El Universo