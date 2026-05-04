Apple ‘entierra’ un producto fallido

El dispositivo de realidad mixta tiene un precio de 3.499 dólares y pesa más de 600 gramos.

La compañía tecnológica estadounidense Apple prácticamente ha abandonado su producto Vision Pro después de que el modelo con el chip M5 no lograra revitalizar el interés por el dispositivo de realidad mixta, informó el pasado miércoles el portal MacRumors.

Concretamente, se ha detenido el desarrollo de las Vision Pro y el equipo encargado de este producto —que cuesta 3.499 dólares y pesa más de 600 gramos— se ha redistribuido entre otros departamentos dentro de Apple. Algunos antiguos miembros del equipo de Vision Pro están trabajando en el área de la asistente virtual Siri.

Si la empresa con sede en California encuentra la manera de crear unas gafas de realidad virtual mucho más económicas y cómodas en el futuro, la línea Vision Pro podría resurgir, pero, por el momento, no existen planes de lanzar un nuevo modelo.

Vision Pro no ha logrado ganar popularidad desde su lanzamiento y Apple solo ha vendido alrededor de 600.000 unidades en total. Fuentes internas señalan que que el gigante tecnológico ha recibido un porcentaje de devoluciones inusualmente alto, superando con creces el de cualquier otro de sus productos modernos.

Con información de – RT