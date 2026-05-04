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May 4, 2026

China añade 1.641 trenes para satisfacer la creciente demanda de viajes de regreso por vacaciones del Primero de Mayo

  • mayo 4, 2026
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BEIJING, Los ferrocarriles chinos se preparan para el pico de viajes de regreso en el cuarto día de las vacaciones de cinco días por el Primero de Mayo, y se espera que el sistema ferroviario gestione 20,3 millones de viajes hoy lunes.

Para atender la creciente demanda de viajes de regreso hoy, las autoridades ferroviarias planean disponer 1.641 trenes adicionales, de acuerdo con China State Railway Group Co. Ltd.

De acuerdo con el operador ferroviario, las principales ciudades en términos de flujo de pasajeros por ferrocarril para hoy incluyen Beijing, Guangzhou, Chengdu, Shanghai y Hangzhou, entre otras.

El domingo, el sistema ferroviario funcionó sin contratiempos y gestionó unos 18,6 millones de viajes de pasajeros, señaló el operador ferroviario.

Con información de – Xinhua

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