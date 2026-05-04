Remoción del alcalde de Guayaquil en pausa: la citación legal define cuándo arranca el proceso

El proceso de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sigue sin avanzar en su fase clave: la citación legal. Aunque ya se admitió una denuncia, los plazos oficiales aún no corren, lo que mantiene en incertidumbre el futuro político de la ciudad y la eventual sucesión en el Municipio.

¿Por qué el proceso de remoción aún no avanza?

Aunque el trámite fue activado bajo el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), la etapa decisiva —la notificación formal al alcalde— todavía no se concreta.

El principal obstáculo es la situación actual de Álvarez, quien se encuentra recluido, lo que obliga a coordinar su citación a través del SNAI.

Según expertos, mientras no exista constancia de que el alcalde ha sido notificado, los plazos legales no pueden iniciar.

Qué dice la ley: los plazos del proceso

Una vez realizada la citación, se activa un cronograma claro:

10 días para la etapa de defensa y pruebas

para la etapa de defensa y pruebas 5 días adicionales para que la Comisión de Mesa emita un informe

para que la Comisión de Mesa emita un informe Convocatoria a sesión extraordinaria del Concejo Cantonal

En esa sesión se deberá votar la remoción, que requiere al menos dos tercios del Concejo, es decir, 10 votos.

¿Quién asumiría la Alcaldía de Guayaquil?

Si el proceso concluye con la remoción, la alcaldía pasaría a manos de la vicealcaldesa Tatiana Coronel.

De acuerdo con el Cootad:

En ausencia temporal, el vicealcalde subroga funciones

En ausencia definitiva, asume el cargo hasta completar el período

Esto implicaría una reconfiguración del poder local en la ciudad.

El rol del Tribunal Contencioso Electoral

La decisión del Concejo no es el paso final.

Tras una eventual remoción:

El alcalde tiene 3 días para solicitar revisión

para solicitar revisión El Tribunal Contencioso Electoral dispone de 10 días para pronunciarse

Durante ese tiempo, la remoción no queda en firme y la autoridad mantiene sus funciones.

Solo cuando el Tribunal valide el proceso se configura la ausencia definitiva.

Cuánto puede tardar todo el proceso

En condiciones normales, el trámite podría extenderse:

Alrededor de 30 días hábiles desde la citación

desde la citación Sin contar el tiempo actual de retraso en la notificación

Esto convierte a la citación en el punto crítico que define el calendario político en Guayaquil.

¿Qué pasará con la Vicealcaldía?

Si Tatiana Coronel asume la alcaldía de forma definitiva, el Concejo deberá elegir un nuevo vicealcalde.

Por normativa de paridad, el cargo debería ser ocupado por un hombre.

Entre los posibles nombres figuran concejales actualmente en funciones.

Un escenario en transición

Este proceso ocurre en un año clave, previo a las elecciones seccionales previstas para noviembre.

Las autoridades que resulten de esta eventual transición permanecerán en funciones hasta la posesión de la nueva administración.

Detención del alcalde de Guayaquil: claves del caso

Crisis política y seguridad en Ecuador

Funciones del Tribunal Contencioso Electoral

Con información de El Universo