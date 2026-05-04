Ecuador celebra el Día Internacional de los Trabajadores con multitudinarias marchas en varias ciudades

QUITO, Las movilizaciones por el Día Internacional de los Trabajadores se desarrollaron hoy viernes en varias ciudades de Ecuador, con una importante presencia de policías y militares, en especial en Quito, la capital, donde más de 32 gremios laborales y sociales participaron en la jornada.

En Quito, la segunda ciudad más poblada del país después de Guayaquil, la marcha avanzó por las principales calles del centro histórico en medio de un amplio despliegue de seguridad.

La concentración formó parte de una jornada nacional de protestas convocada por sindicatos y organizaciones sociales, que también se replicó en ciudades como Guayaquil (suroeste) y Cuenca (sur), aunque con menor participación.

Desde temprano, la Agencia Metropolitana de Tránsito desplegó un operativo especial con cierres viales y rutas alternas en el centro de Quito para facilitar el desarrollo de la marcha y mitigar el impacto en la movilidad.

Durante la movilización, que transcurrió en un ambiente mayoritariamente festivo, con consignas y carteles, dirigentes sociales cuestionaron la fuerte presencia militar.

Las consignas de los manifestantes se centraron en el rechazo al aumento del costo de la vida, la defensa del empleo y la exigencia de mejoras en salud y educación, en un contexto atravesado por la crisis económica y de seguridad que afecta al país.

Las movilizaciones se desarrollaron en un feriado nacional de cuatro días por el Día Internacional de los Trabajadores, decretado por el Gobierno para impulsar el turismo interno, y bajo un operativo de seguridad reforzado, sin que hasta el momento se hayan reportado incidentes de consideración.

Con información de – Xinhua