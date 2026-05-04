Sinner vence a Zverev para ganar el Masters 1000 de Madrid

«Habría perdido con cualquiera; jugué un partido pésimo», se lamentó el tenista alemán.

El número uno del mundo Jannik Sinner ganó este domingo (03.05.2026) su primer Masters 1000 de Madrid tras imponerse en la final en la Caja Mágica al alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-2 en la final más corta en la historia del campeonato con apenas 57 minutos de partido.

Sinner se convierte así en el primer tenista en conquistar cinco Masters 1000 consecutivos, superando los cuatro de Novak Djokovic y Rafael Nadal. «Nunca podría compararme con Rafa, Novak y Roger (Federer). Lo que han logrado es increíble, durante más de 10 o 15 años», dijo Sinner tras el encuentro. «Estoy intentando dejar mi propia huella, pero lo hago por mí mismo, no juego por los récords», añadió Sinner.

«Hoy jugué un tenis muy sólido. Sascha no jugó muy bien, pero si no llego a tener uno o dos breaks enseguida y me mantengo por delante, sus piernas habrían empezado a funcionar y él habría empezado a ganar confianza, especialmente en esta cancha», explicó Sinner. Efectivamente, el alemán admitió haber jugado «un partido de tenis pésimo». «Claro que es muy bueno, pero creo que hoy habría perdido contra cualquiera, para ser sincero», dijo el número tres del mundo.

Ayer, la final femenina la ganó la ucraniana Marta Kostyuk frente a la joven rusa Mirra Andreeva, por 6-3 y 7-5. Kostyuk ganó su primer WTA 1000. «Me gustaría felicitar a Marta por cómo está yendo hasta ahora tu temporada de tierra batida; has ganado dos torneos seguidos, así que estás jugando muy bien. Enhorabuena también por la victoria de hoy», dijo Andreeva, que aspiraba a ganar su tercer WTA 1000 tras Dubái e Indian Wells en 2025.

Con información de DW