Regreso a clases en Ecuador: padres gastan hasta $200 en libros para colegios particulares

El inicio del ciclo escolar en el régimen Costa-Galápagos no solo implica útiles y uniformes. Para miles de familias, la compra de libros de estudio se ha convertido en uno de los gastos más altos, con montos que alcanzan los $200 por estudiante en colegios particulares.

Libros escolares: un gasto clave en el regreso a clases

A pocos días del retorno a las aulas, padres de familia coinciden en que los textos escolares representan uno de los principales egresos.

Materias como matemáticas, lengua, ciencias e inglés, así como física y química en niveles superiores, forman parte de listas que deben cumplirse desde el inicio del año lectivo.

En varios casos, las familias adquieren entre 10 y 14 libros por estudiante, lo que eleva el costo total.

¿Cuánto se gasta en libros escolares?

De acuerdo con testimonios recogidos, el gasto promedio se ubica entre $190 y $200 por alumno, aunque puede variar según:

Número de materias

Cantidad de textos por asignatura

Nivel educativo (básica o bachillerato)

En bachillerato, el costo tiende a incrementarse por la inclusión de materias más complejas.

Diferencias en la forma de compra

No todas las familias asumen este gasto de la misma manera.

Mientras algunos padres compran todos los libros en un solo momento, otros optan por distribuir el gasto durante las primeras semanas de clases.

Esto depende, en gran medida, de las políticas de cada institución educativa:

Compra inmediata: cuando los textos se exigen desde el primer día

cuando los textos se exigen desde el primer día Compra progresiva: cuando los colegios otorgan plazos

Regreso a clases en la Costa-Galápagos

Desde este 4 de mayo, cerca de 1,8 millones de estudiantes del sistema fiscal en Ecuador retornan a clases de forma escalonada.

En este sector, el Ministerio de Educación de Ecuador entregó textos gratuitos a 1,6 millones de alumnos, lo que marca una diferencia frente al gasto que enfrentan las familias en instituciones particulares.

Impacto económico en los hogares

El desembolso en libros se suma a otros gastos como uniformes, transporte y útiles escolares, lo que representa una carga importante para los hogares.

Pese a ello, los padres coinciden en que se trata de una inversión necesaria para garantizar el desarrollo académico de sus hijos.

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Con información de El Universo