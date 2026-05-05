China cumple papel clave en construcción del sistema dentro de OCS

BISKEK, China desempeña un papel clave en la construcción del sistema dentro de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), afirmó el subsecretario general de la OCS, Oleg Kopylov, durante una entrevista con Xinhua hoy sábado.

Como miembro fundador de la OCS, China continuamente ha impulsado múltiples iniciativas cuyo objetivo es fortalecer la cooperación multilateral, comentó Kopylov durante su asistencia al maratón con temática de la Ruta de la Seda en Cholpon-Ata, Kirguistán.

Kopylov dijo que la cumbre de Tianjin celebrada en septiembre del año pasado, fue la más grande en la historia de la OCS, y agregó que distintas iniciativas propuestas por China ya han sido integradas al trabajo de la organización.

Este año se cumple el 25 aniversario de la creación de la OCS. En los últimos 25 años, la OCS ha crecido hasta convertirse en la organización regional integral más grande del mundo, en términos de la cobertura geográfica y de población, con reuniones a nivel ministerial que cubren áreas como educación, transporte, desarrollo tecnológico y agricultura, indicó.

Kopylov dijo que considera que la organización comenzará a expandirse y fortalecerse en los próximos años. La 26ª Reunión del Consejo de Jefes de Estado de los Estados Miembros de la OCS se celebrará en Kirguistán a finales de este año.

Kopylov expresó la esperanza en que la cumbre conduciría a acuerdos concretos sobre una mayor profundización de la cooperación en materia de seguridad, incluyendo los esfuerzos conjuntos para combatir el terrorismo, el separatismo, el extremismo, el crimen transnacional y el tráfico de drogas, así como en mejorar los mecanismos de respuesta rápida para retos modernos y amenazas.

«Continuamente mejoramos la eficiencia del trabajo de la OCS, que es una de nuestras prioridades clave», señaló Kopylov.

Con información de – Xinhua