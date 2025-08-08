Urgente!

August 9, 2025

Brasil convoca al jefe de la embajada de EEUU tras nuevas amenazas a jueces

Río de Janeiro (Brasil), El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó este viernes al encargado de negocios de EEUU en el país, Gabriel Escobar, después de que la sede diplomática publicara un mensaje en redes sociales amenazando a jueces del Tribunal Supremo Federal del gigante sudamericano.

Según fuentes diplomáticas recogidas por varios medios brasileños, la Cancillería expresó «profunda indignación» por el comentario ante Escobar, que en estos momentos es la máxima autoridad de EEUU en Brasil, ya que aún no fue designado un embajador.

El jueves, la embajada de EEUU en Brasil afirmó que el juez del Supremo Alexandre de Moraes, que procesó al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) por intento de golpe de Estado, es «el principal arquitecto de la censura y persecución» contra el exmandatario.

Además, la representación diplomática señaló que los aliados de Moraes en la Justicia y otras esferas «están avisados para no apoyar ni facilitar la conducta de Moraes» y advirtió que está «vigilando de cerca la situación».

Esta es la segunda ocasión en que la Cancillería pide explicaciones a la embajada de EEUU en el marco de la crisis diplomática con el país norteamericano a raíz de los aranceles del presidente Donald Trump y de sus injerencias en los asuntos internos de Brasil. 

Confirmado.net – Sputnik 

