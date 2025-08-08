Urgente!

  La ONU exige detener inmediatamente el plan de ocupar Gaza
Exministro José Serrano fue detenido en Miami, ahora está en custodia del ICE de Estados Unidos  
Foro por la Democracia rechaza ataques de Noboa contra la Corte Constitucional
Muerte digna en América Latina: la eutanasia como derecho
August 8, 2025

  La ONU exige detener inmediatamente el plan de ocupar Gaza

  • agosto 8, 2025
  • 0
  • 56
  • 2 Min Read

El plan del Gobierno israelí «que apunta a un control militar completo de la Franja de Gaza ocupada debe detenerse de inmediato», declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. 

Los aviones de «ocupación militar total» de la Franja de Gaza por parte del Ejército de Israel  deben «detenerse de inmediato», advirtió este viernes (8.08.2025) el alto comisionado de la ONU  para los Derechos Humanos , Volker Türk, quien aseguró que violarían el derecho internacional y podrían causar más muertes y desplazamiento forzado.

«Van en contra del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el que se establece que Israel debe poner fin a su ocupación lo antes posible, así como contra la solución acordada de dos Estados y contra el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación», subrayó el alto comisionado austríaco en un comunicado.

La puesta en marcha de este plan por parte de Israel, que ya ha aprobado la ocupación de la Ciudad de Gaza, capital de la Franja, provocaría «más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido», y la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad, agregó Türk. 

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas aseguró que, en lugar de intensificar esta guerra, «el Gobierno israelí debería dedicar todos sus esfuerzos a salvar las vidas de los civiles de Gaza , permitiendo el flujo total y sin trabas de ayuda humanitaria».

«La guerra en Gaza debe terminar ya, e israelíes y palestinos deben poder vivir uno al lado del otro en paz», concluyó el alto comisionado, quien reiteró su llamamiento a la liberación de rehenes en manos de Hamás ya los detenidos arbitrariamente por Israel. 

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024