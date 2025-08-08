Exministro José Serrano fue detenido en Miami, ahora está en custodia del ICE de Estados Unidos  

Su detención se habría dado por cometer una infracción de tránsito y supuestamente se ha iniciado un proceso de deportación a Ecuador.

El exministro del Interior y exlegislador del correísmo José Serrano Salgado fue detenido este jueves, 7 de agosto, en Miami, Estados Unidos, donde reside hace varios años con su familia.

Su detención se habría dado por cometer una infracción de tránsito y supuestamente se ha iniciado un proceso de deportación a Ecuador.

Por el momento, está en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), según el sitio de ese organismo.

El centro de detención está ubicado en 865 SW 78th Avenue Suite 101 Plantation, FL 33324, en Miami.

Un posible proceso de deportación no tendría que ver con su situación legal en el país, ya que él no tiene procesos penales abiertos en Ecuador. Tampoco órdenes de prisión preventiva o de medidas cautelares.

De lo que se conoce, solo fue notificado hace pocas semanas que está siendo investigado por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en la capital.

Es decir que, de regresar al país, no habría motivos para detenerlo.

José Serrano fue ministro del Interior desde el 13 de mayo de 2011 hasta el 15 de noviembre de 2016.

Fue el asambleísta más votado en los comicios generales de 2017, se postuló por el extinto movimiento Alianza PAIS. Ocupó el cargo de presidente de la Asamblea Nacional desde el 14 de mayo de 2017 hasta el 9 de marzo de 2018 tras su destitución por supuesta conspiración.

Quiso ser candidato presidencial en los comicios generales de 2025 con el respaldo del movimiento Centro Democrático, cuyo director en ese momento era el periodista Jimmy Jairala. Pero finalmente no se inscribió, ya que no pudo regresar al país para aceptar presencialmente su candidatura definida en las primarias de esa agrupación. Alegó que temía por su seguridad. (I)

Confirmado.net – El Universo