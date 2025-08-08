Foro por la Democracia rechaza ataques de Noboa contra la Corte Constitucional

Un amplio grupo de juristas, abogados y académicos, integrantes del Foro por la Democracia, condenó los recientes pronunciamientos del presidente Daniel Noboa contra la Corte Constitucional. En un comunicado público, expresaron su rechazo a cualquier intento de enjuiciamiento político contra sus jueces, advirtiendo que esto constituye una amenaza directa a la independencia judicial y al equilibrio de poderes en Ecuador.

El pronunciamiento, respaldado por más de 30 firmas, recuerda que la Corte es el máximo órgano de interpretación constitucional y su misión es garantizar el respeto a las reglas del juego democrático, incluso cuando sus decisiones resultan incómodas para quienes detentan el poder.

Los firmantes alertaron que, si bien en democracia es legítimo debatir sobre la eventual destitución de jueces de altas cortes, la propuesta del Gobierno de Noboa podría representar un intento de presionar a la Corte para obtener fallos favorables al Ejecutivo, en especial en demandas de inconstitucionalidad contra sus leyes. Además, advirtieron que tal accionar podría contravenir la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Foro insistió en que la independencia judicial es un pilar fundamental de la democracia y no puede ponerse en riesgo por intereses coyunturales del poder político.

Los jueces constitucionales no son enemigos de la patria



