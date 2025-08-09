Urgente!

China quiere lograr avances significativos en tecnología de interfaz cerebro-computadora para 2027  

BEIJING, Autoridades chinas publicaron conjuntamente una serie de directrices destinadas a promover el desarrollo innovador de la industria de la interfaz cerebro-computadora (BCI, por sus iniciales en inglés).

(250621) — BEIJING, June 21, 2025 (Xinhua) — Visitors learn about intelligent brain-computer systems at the Zhongguancun Exhibition Center in Beijing, capital of China, June 20, 2025. The exhibition center, inaugurated in July 2011, is a platform and window to showcase the independent innovation achievements of Beijing and Zhongguancun, known as «China’s Silicon Valley.» The current permanent exhibition, covering an area of 10,000 square meters, features five major sections under the theme of new quality productive forces in Beijing. It presents technologies and products from more than 350 Beijing-based research institutions and enterprises in cutting-edge fields such as AI, commercial aerospace, and high-end medical devices. (Xinhua/Ju Huanzong)

El país pretende lograr avances tecnológicos clave en la industria para 2027, junto con el establecimiento de sistemas avanzados de tecnología, industria y normas, según las directrices, que fueron dadas a conocer recientemente por organismos estatales entre los que se cuentan el Ministerio de Industria y Tecnología Informática y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

La tecnología BCI permite la interacción entre la inteligencia biológica y la inteligencia artificial mediante la creación de canales de información entre el cerebro humano y las máquinas, lo que ejemplifica la integración de las ciencias de la vida y la tecnología informática.

En concreto, las directrices instantáneas a acelerar la adopción de productos BCI en sectores como la manufactura industrial, la sanidad y el consumo para 2027, así como a desarrollar nuevos escenarios, modelos de negocio y formatos.

Para 2030, el país debe haber reforzado significativamente sus capacidades de innovación en BCI, establecido un industrial seguro y confiable, y cultivado dos o tres empresas líderes con influencia a nivel mundial, según los documentos.

Las directrices también describen una serie de tareas clave, entre las que se incluyen el avance de la investigación básica en «hardware» y «software» y la consecución de progresos significativos en el desarrollo de chips BCI.

Con información de Xinhua

