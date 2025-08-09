Exministro ecuatoriano cuestiona recorte realizado por el Gobierno en materia de salud

Quito, El exministro de Salud de Ecuador José Ruales cuestionó que el Gobierno del presidente Daniel Noboa haya realizado una reducción de casi 500 millones de dólares al presupuesto sanitario desde diciembre de 2023.

«Desde el primer día de este Gobierno, en diciembre de 2023, ha habido una desatención y falta de preocupación por el sector salud (…) En el año 2023 el presupuesto fue de 3.217 millones; y eso que era prorrogado, debería haberse mantenido, y está en 2.798 millones, es casi 500 millones menos (a 2025)», alertó en entrevista con la emisora local Radio Armónica.

Ruales, quien encabezó la cartera de Salud Pública durante el Gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), advirtió que el recorte afecta la provisión de medicinas, alimentación de pacientes, limpieza y seguridad.

«El hecho de que no haya un liderazgo claro, no hay orientación, no hay plan, y no hay dinero, yo creo que sí es una crisis profunda del sector salud», aseveró.

El exministro señaló la paralización de proyectos clave como el de prevención del cáncer cervicouterino, que pasó de 160.000 pruebas en 2023 a solo 1.680 en lo que va de 2025, y el lento avance en el plan contra la desnutrición infantil, con apenas el 27 por ciento de ejecución.

«También se disminuye de una manera drástica el presupuesto para pagar la alimentación, la comida de los pacientes, la lavandería, la ropa, la limpieza y la seguridad, ¿qué se hace con empresas externas, que son las que dotan de la comida, los que hacen la limpieza», cuestionó.

Asimismo, alertó que pacientes de diálisis y cáncer dependen de bancos de medicinas creados por familiares y sobrevivientes para garantizar su sobrevida, mientras no se paga a los prestadores de servicios en salud.

El exjerarca indicó que la deuda del Estado con las Clínicas de Diálisis alcanzó 211 millones de dólares al 31 de mayo pasado, lo que ha provocado amenazas de suspensión de los tratamientos a los pacientes con disfunción renal.

Sobre este tema se pronunció recientemente la portavoz oficial del Gobierno, Carolina Jaramillo, quien señaló que se duplicó el pago a la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), para garantizar la atención a pacientes oncológicos.

Jaramillo detalló que, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se han transferido 26,2 millones en lo que va de 2025 y dijo que esta cifra representa un incremento de casi el doble en comparación con el mismo periodo del año 2024, en el que se entregaron 13.7 millones de dólares.

Sin embargo, el exministro cuestionó que el Gobierno anuncie estos pagos periódicos en medio de una acumulación de una deuda que obstaculiza la atención de pacientes en centros privados que ofrecen servicios a personas derivadas del sistema público que son pagados por el Estado.

No obstante, persisten las denuncias sobre la escasez de medicamentos en los hospitales públicos de Ecuador, así como la falta de al menos 25.000 profesionales y los problemas para el acceso a la atención médica.

El Colectivo Reacción Ecuador consideró que esta situación configura una crisis sanitaria que demanda un plan de contingencia por parte del Ejecutivo.

Confirmado.net – Sputnik