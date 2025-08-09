Urgente!

Lu Zhuoling gana primer oro de China en Juegos Mundiales de Chengdu en prueba de wushu  
Exministro ecuatoriano cuestiona recorte realizado por el Gobierno en materia de salud
China quiere lograr avances significativos en tecnología de interfaz cerebro-computadora para 2027  
Brasil convoca al jefe de la embajada de EEUU tras nuevas amenazas a jueces
August 9, 2025

Lu Zhuoling gana primer oro de China en Juegos Mundiales de Chengdu en prueba de wushu  

  agosto 8, 2025
CHENGDU, Lu Zhuoling ganó este viernes por la noche en las modalidades de Taijiquan y Taijijian de wushu femenil, para asegurar la primera medalla de oro de China en Los Juegos Mundiales 2025.

La atleta de 21 años de edad obtuvo 9,796 puntos para encabezar las posiciones luego de la rutina de Taijiquan en la mañana y terminó en tercera posición en la rutina de Taijijian en la noche, para lograr una puntuación combinada de 19,522 y llevarse así el oro.

Zeanne Law de Singapur consiguió 19.430 puntos para ganar la plata y Chin Sy Xuan Sydney de Malasia se quedó con el bronce al sumar 19.410 puntos.

Con información de Xinhua

