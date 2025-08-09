Homicidios intencionales suben 47 % en Ecuador durante primer semestre, según observatorio

Ecuador registró un incremento de los homicidios intencionales de un 47 por ciento en el primer semestre de este año en comparación con similar periodo del año anterior, según un informe realizado por el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), de la organización sin fines de lucro regional Pan American Development Foundation (PADF).

«En el primer semestre de 2025, Ecuador registró 4.619 homicidios intencionales, esto representa un incremento del 47 por ciento respecto al mismo periodo en 2024», señala el documento publicado en la página oficial de OECO, el cual fue elaborado en colaboración con el Departamento de Estado y la Embajada de EEUU en Ecuador.

El análisis, que recoge datos oficiales entre el 1 de enero al 30 de junio del año en curso, precisa que en total suman 1.476 homicidios más en comparación con la misma etapa precedente, cuando se produjeron 3.143.

«Al emplear el cálculo de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en función del total de homicidios registrados durante el primer semestre del presente año, y teniendo en consideración la proyección poblacional del INEC a 2025 (18.103.660 ecuatorianos), se obtuvo una tasa de homicidios intencionales de 25,51 por cada 100.000 habitantes», agregó.

De acuerdo con el estudio, esta es la cifra de homicidios «más alta» registrada en la historia reciente del país, siendo mayo el más violento en los últimos cinco años, con 926 homicidios.

Del total de víctimas en los primeros seis meses del año en curso, 504 casos corresponden a niñas, niños y adolescentes, lo cual representa un incremento del 68 por ciento respecto al mismo lapso de tiempo de 2024, cuando se reportaron 300 decesos violentos de ciudadanos de 10 a 19 años de edad.

POR TERRITORIOS

La lista de las provincias con cifras más alarmantes está encabezada por Los Ríos (centro), con 61,32 víctimas por cada 100.000 habitantes, con dos de las cinco municipalidades ecuatorianas más violentas, Puebloviejo (187,64) y Quinsaloma (111,41).

En tanto, el informe señala que en las municipalidades con poblaciones mayores a 100.000 habitantes, Durán, de la provincia de Guayas (suroeste), tiene una tasa de 103,31 muertes violentas, seguida de Babahoyo (Los Ríos), con 93,13.

Esta semana, el Gobierno decretó un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna por 60 días para las provincias de El Oro (sur); Guayas (suroeste); Los Ríos (centro) y Manabí (noroccidente).

La declaratoria se fundamenta en el incremento de los índices de violencia y de delitos y su intensidad cometidos por grupos armados organizados en el contexto del conflicto armado interno; sin embargo, no se establece un toque de queda para los territorios afectados.

En tanto, el presidente Daniel Noboa llamó a una movilización para el 12 de agosto contra la Corte Constitucional luego que esta instancia suspendiera la aplicación de varios artículos de tres leyes aprobadas por el parlamento con carácter urgente y los cuales el mandatario considera herramientas clave en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado transnacional.

Con información de Agencia Sputnik