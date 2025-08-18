«¡Hay cosas que nunca cambian!», señaló el mandatario estadounidense.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló que el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, puede poner fin al conflicto con Rusia «casi de inmediato» o bien «puede continuar luchando».

«El presidente Zelenski de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo desea, o puede seguir luchando», escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social. «Recuerden cómo empezó todo. No se puede devolver Crimea, que Obama cedió (¡hace 12 años, sin disparar un solo tiro!), y nada de que Ucrania se una a la OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!», agregó.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca comentó su próxima reunión con el líder del régimen ucraniano, que estará acompañado en Washington por el mandatario francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, así como por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

«Mañana será un gran día en la Casa Blanca. Nunca antes se habían reunido tantos líderes europeos a la vez. ¡Es un gran honor para mí recibirlos!», publicó en su red social.

Por su parte, el representante especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros, Kiril Dmítriev, pidió a los líderes europeos que no entorpezcan el proceso de paz para el conflicto ucraniano. En su cuenta de X, Dmítriev señaló que los «belicistas» y «saboteadores europeos y británicos están en estado de pánico». «No deberían seguir obstaculizando la paz», agregó.

En otra publicación, Trump arremetió contra el senador demócrata por el estado de Connecticut, Chris Murphy, por sus comentarios sobre Vladímir Putin. «El poco atractivo (¡tanto por dentro como por fuera!) senador de Connecticut, Chris Murphy, dijo: ‘Putin consiguió todo lo que quería’. En realidad, ‘nadie consiguió nada’, aún es pronto, pero nos estamos acercando», escribió el mandatario.

«Murphy es un peso ligero que cree que la visita del presidente ruso a Estados Unidos le ha hecho quedar bien. En realidad, al presidente Putin le costó mucho hacerlo. Esta guerra puede terminar ahora, pero personas estúpidas como Chris Murphy, John Bolton y otros lo hacen mucho más difícil», agregó.

«Son de habla rusa»

Previamente, las autoridades estadounidenses indicaron que Ucrania no podrá regresar a sus fronteras de 2014 y reconocieron que la mayoría de los habitantes de Crimea y del Donbass ha expresado su deseo de unirse a Rusia. «Son de habla rusa. Ha habido referendos en los que una abrumadora mayoría de la población ha indicado que quiere estar bajo gobernanza rusa», dijo en marzo el enviado especial del presidente de EE.UU., Steve Witkoff.

Mientras, Trump subrayó que las declaraciones de Zelenski de que Ucrania no reconoce Crimea como parte de Rusia «son muy perjudiciales para las negociaciones de paz con Rusia». «Si quiere Crimea, ¿por qué no lucharon por ella hace 11 años, cuando le fue entregada a Rusia sin que se disparara un tiro? La zona también albergó, durante muchos años, antes del ‘relevo de [el expresidente estadounidense Barack] Obama’, importantes bases de submarinos rusos. Son declaraciones incendiarias como las de Zelenski las que dificultan tanto el arreglo de esta guerra. No tiene nada de lo que presumir», declaró recientemente.

Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que, para poner fin a las hostilidades, el régimen de Kiev debe retirar completamente sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Zaporozhie y Jersón (incorporadas a Rusia después de consultas populares en 2022) y reconocer estos territorios, junto con Crimea y Sebastopol, como sujetos de la Federación Rusa. Además, debe garantizarse la neutralidad, la no alineación, así como la desnuclearización, desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

Con información de Agencia RT