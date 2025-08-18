Taquilla de verano 2025 en China supera 1.400 millones de dólares con liderazgo de películas nacionales

BEIJING, Los ingresos de taquilla de China en el verano de 2025 habían superado los 10.000 millones de yuanes (unos 1.400 millones de dólares) hasta hoy lunes, y las producciones locales dominaban los tres primeros puestos, según las plataformas de venta de entradas Maoyan y Beacon.

«Dead To Rights», una película sobre la masacre de Nanjing durante la Segunda Guerra Mundial, lidera con 2.600 millones de yuanes en ventas de entradas, desde su lanzamiento el 25 de julio.

En segundo lugar está «Nobody», un filme derivado de la aclamada serie de animación «Yao-Chinese Folktales».

Desde su estreno el 2 de agosto, ha ganado más de 1.000 millones de yuanes, estableciendo un récord para el lanzamiento animado bidimensional más taquillero en el país.

«The Lychee Road», un drama agridulce de época, adaptado de una novela superventas ambientada en la dinastía Tang (618-907), ocupa el tercer puesto, al haber recaudado más de 670 millones de yuanes desde que comenzó a proyectarse el 18 de julio.

La temporada de cine de verano de China, que se extiende desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto, es uno de los períodos de taquilla más lucrativos del país.



Confirmado.net – Xinhua