Caso cura de Olón: Fiscalía inicia investigación de oficio por presunto abuso sexual

El hecho se registró la noche del 15 de agosto en Olón, balneario del norte de Santa Elena.

La Fiscalía inició este domingo —de oficio— una investigación previa por presunto abuso sexual que involucraría a un clérigo que habría sido encontrado con varios adolescentes en el interior de una vivienda. El hecho se registró la noche del 15 de agosto en Olón, balneario del norte de Santa Elena. Entre las diligencias dispuestas por Fiscalía están las de oficiar a la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes con el fin de que presente un informe preliminar y el levantamiento de información relacionada con estos hechos.

La mañana de este domingo, el sacerdote dio su versión junto a parientes de los menores.

Un grupo de moradores dijo que el párroco habría salido de una iglesia de la localidad rumbo a su vivienda junto con un menor de edad. A este último sitio habría llegado un grupo de personas y, tras tocar la puerta, se percataron de que un joven estaba en ropa interior dentro de un cuarto, y otro estaba con una Play Station.

Más temprano, Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de la Niñez de la Asamblea, pidió que la Fiscalía intervenga en el caso del sacerdote de Olón cuestionado por tener un comportamiento inapropiado con adolescentes.

“Sobre lo ocurrido en Olón, la Fiscalía debe intervenir de inmediato. Desde la Comisión de la Niñez incluiremos este caso dentro del proceso de fiscalización iniciado el 14 de julio de este año sobre violencia sexual institucional y clerical. La sociedad no puede seguir callando por temor al qué dirán”, dijo Veloz.

El sacerdote negó tener una conducta inadecuada con los menores. Calificó como una calumnia los cuestionamientos que recibió de vecinos por la presencia de menores junto con él.

En una entrevista con este Diario, el sacerdote señalado expresó que hubo un ataque de un grupo de personas desconocidas. “Vinieron a irrumpir y a difamarme, a calumniarme”, dijo.

La Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional emitió un pronunciamiento en el que manifiesta su profunda preocupación frente a los hechos denunciados en Olón, Santa Elena, el 15 de agosto de 2025, en los que se involucra al sacerdote D. S. en conductas presuntamente indebidas con menores de edad.

“Exigimos a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata; (a la) Policía Nacional y Dinapen, la activación de protocolos de protección a los menores involucrados. Recordamos que ninguna investidura religiosa, política o social otorga impunidad frente a delitos contra la niñez”, indicó la comisión.

Esa instancia indicó que dará seguimiento al caso y convocó a la ciudadanía a denunciar cualquier forma de abuso. La protección de niñas, niños y adolescentes es un deber prioritario y compartido.

Según el religioso, los chicos se encontraban jugando Play Stationmientras se alistaban para salir a un evento de 15 años. Las edades de los muchachos son de 15 y 16 años y son monaguillos, reveló.

Negó además que los adolescentes hayan estado en ropa interior y dijo que él vestía pantaloneta y camiseta.

Mencionó que confía en Dios y que pone su vida en manos de la justicia y de la Iglesia.

La madre de uno de los chicos, de 15 años, mencionó que sentía indignación y coraje de personas que son malintencionadas al querer perjudicar tanto al sacerdote como a sus hijos. “No han estado haciendo algo malo”, expresó.

Señaló que su hijo es monaguillo, por lo que no es la primera vez que lo acompaña. “No es justo que estén calumniando”, agregó. (I)

Confirmado.net – El Universo