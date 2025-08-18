El primer comentario del virtual ganador de la primera vuelta en Bolivia

Rodrigo Paz Pereira abogó por una «gran transformación», mientras sus seguidores clamaban por «renovación”.

El candidato boliviano del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, se ha pronunciado este domingo en su condición de virtual ganador de la primera vuelta electoral en Bolivia.

El candidato presidencial Rodrigo Paz se dirige a sus simpatizantes en La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025.Natacha Pisarenko / AP

«Bolivia no solo está pidiendo un cambio de gobierno, también está pidiendo un cambio en el sistema político«, afirmó Paz. «Tenemos que defender nuestra democracia, sin democracia no tenemos futuro», señaló.

Los resultados preliminares del órgano electoral mostraron al PDC, con el 32 % de los votos, a la cabeza de los comicios. Mientras que en segundo lugar quedó la Alianza Libre, de Jorge ‘Tuto’ Quiroga, con un 26 % de los apoyos.

Si los resultados oficiales confirman la tendencia, el próximo 19 de octubre ambos postulantes se medirán en una segunda vuelta. «No hemos ganado nada, tenemos el derecho a jugar una final», aseguró Paz.

De cara al balotaje, en la que abogó por una «victoria contundente» para que Bolivia tenga una «gran transformación», pidió a sus simpatizantes que lo respalden otra vez en las urnas.

«Renovación», pidieron sus seguidores en una calle de La Paz, donde improvisaron un puesto para declarar. Para cumplir su proyecto, el aspirante llamó a la unidad nacional y, de esa forma, «incluir a las grandes mayorías, las mayorías tienen que gobernar«.

