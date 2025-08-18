Liga Ecuabet: Barcelona Sporting Club cumple en 2025 una de sus peores temporadas jugando como local

El equipo amarillo cayó este domingo 17 de agosto por cuarta vez jugando en su estadio por el torneo nacional de la serie A.

Barcelona Sporting Club cumple este año, justamente el de su centenario, una de sus cinco peores temporadas jugando como local desde el 2011.

En casa lleva disputados 13 partidos, de los cuales solo ha podido ganar 6, empató 3 y perdió 4, la más reciente derrota fue la noche de este domingo 17 de agosto por 0-2 ante Macará. Estas cifras se han registrado entre las dos últimas eras: la del ecuatoriano Segundo Castillo (que culminó el 19 de junio de 2025) y la del español Ismael Rescalvo (que va del 23 de junio de 2025 hasta la actualidad).

Esto representa un 53,85 % de rendimiento, el quinto más bajo de los últimos 15 años. Ha anotado 15 goles (uno cada 78 minutos en promedio) y ha recibido 14 (uno cada 83 minutos y 34 segundos, aunque hubo ocasiones -como en el juego de hoy- en el que en un lapso de 34 minutos le marcaron dos goles).

Revisando sus temporadas anteriores tenemos que:

– En la primera fase del 2024 jugó 7 partidos en casa, ganó 5 y empató 2, marcó 13 goles, recibió 1 y su rendimiento fue del 80,95 %.

– En la segunda fase del 2024 jugó 8 partidos en casa, ganó 6 y empató 2, marcó 22 goles, recibió 7 y su rendimiento fue del 83,33 %.

En la primera fase del 2023 jugó 8 partidos en casa, ganó 6 y perdió 2, marcó 21 goles, recibió 8 y su rendimiento fue del 75 %.

– En la segunda fase del 2023 jugó 7 partidos en casa, ganó 6 y empató 1, marcó 11 goles, recibió 4 y su rendimiento fue del 90,48 %.

En la primera fase del 2022 jugó 7 partidos en casa, ganó 4, empató 2 y perdió 1, marcó 11 goles, recibió 3 y su rendimiento fue del 66,67 %.

– En la segunda fase del 2022 jugó 8 partidos en casa, ganó 2, empató 4 y perdió 2, marcó 13 goles, recibió 11 y su rendimiento fue del 41,67 %.

– En la primera fase del 2021 jugó 8 partidos en casa, ganó 6 y empató 2, marcó 20 goles, recibió 4 y su rendimiento fue del 83,33 %.

– En la segunda fase del 2021 jugó 7 partidos en casa, ganó 4, empató 1 y perdió 2, marcó 13 goles, recibió 9 y su rendimiento fue del 61,90 %.

– En la primera fase del 2020 jugó 8 partidos en casa, ganó 5 y empató 3, marcó 12 goles, recibió 5 y su rendimiento fue del 75 %.

– En la segunda fase del 2020 jugó 7 partidos en casa, ganó 6 y empató 1, marcó 15 goles, recibió 2 y su rendimiento fue del 90,48 %.

– En la primera fase del 2019 jugó 15 partidos en casa, ganó 10, empató 1 y perdió 4, marcó 34 goles, recibió 17 y su rendimiento fue del 68,89 %. En este año no hubo segunda fase porque los ocho mejores equipos en la tabla de posiciones avanzaron a las rondas de eliminación directa a doble partido.

– En la primera fase del 2018 jugó 11 partidos en casa, ganó 7, empató 2 y perdió 2, marcó 25 goles, recibió 10 y su rendimiento fue del 69,70 %.

– En la segunda fase del 2018 jugó 11 partidos en casa, ganó 7, empató 3 y perdió 1, marcó 19 goles, recibió 9 y su rendimiento fue del 72,73 %.

– En la primera fase del 2017 jugó 11 partidos en casa, ganó 8, empató 1 y perdió 2, marcó 22 goles, recibió 12 y su rendimiento fue del 75,76 %.

– En la segunda fase del 2017 jugó 11 partidos en casa, ganó 4, empató 4 y perdió 3, marcó 12 goles, recibió 7 y su rendimiento fue del 48,48 %.

– En la primera fase del 2016 jugó 11 partidos en casa, ganó 10 y empató 1, marcó 36 goles, recibió 8 y su rendimiento fue del 93,94 %.

– En la segunda fase del 2016 jugó 11 partidos en casa, ganó 9, empató 1 y perdió 1, marcó 28 goles, recibió 8 y su rendimiento fue del 84,85 %.

– En la primera fase del 2015 jugó 11 partidos en casa, ganó 7, empató 1 y perdió 3, marcó 20 goles, recibió 7 y su rendimiento fue del 66,67 %.

– En la segunda fase del 2015 jugó 11 partidos en casa, ganó 5, empató 4 y perdió 2, marcó 13 goles, recibió 6 y su rendimiento fue del 57,58 %.

– En la primera fase del 2014 jugó 11 partidos en casa, ganó 8, empató 2 y perdió 1, marcó 18 goles, recibió 5 y su rendimiento fue del 78,79 %.

– En la segunda fase del 2014 jugó 11 partidos en casa, ganó 7, empató 2 y perdió 2, marcó 15 goles, recibió 8 y su rendimiento fue del 69,70 %.

– En la primera fase del 2013 jugó 11 partidos en casa, ganó 9, empató 1 y perdió 1, marcó 25 goles, recibió 8 y su rendimiento fue del 84,85 %.

– En la segunda fase del 2013 jugó 11 partidos en casa, ganó 4, empató 4 y perdió 3, marcó 11 goles, recibió 10 y su rendimiento fue del 48,48 %.

– En la primera fase del 2012 jugó 11 partidos en casa, ganó 5, empató 5 y perdió 1, marcó 22 goles, recibió 7 y su rendimiento fue del 60,61 %.

– En la segunda fase del 2012 jugó 11 partidos en casa, ganó 7, empató 3 y perdió 1, marcó 24 goles, recibió 7 y su rendimiento fue del 72,73 %.

– En la primera fase del 2011 jugó 11 partidos en casa, ganó 3, empató 5 y perdió 3, marcó 12 goles, recibió 8 y su rendimiento fue del 42,42 %.

– En la segunda fase del 2011 jugó 11 partidos en casa, ganó 10 y perdió 1, marcó 19 goles, recibió 6 y su rendimiento fue del 90,91 %. (D)

