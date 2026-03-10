Trump sobre el alto precio del petróleo: «Un precio muy bajo por la seguridad y la paz de EE.UU. y del mundo”

«Solo los tontos pensarían diferente», afirmó el presidente estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha comentado este domingo el incesante aumento de los precios del petróleo en medio de la interrupción del tráfico marítimo por el estratégico estrecho de Ormuz ante la escalada de tensiones provocada por la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.

«Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡Solo los tontos pensarían diferente!«, escribió el mandatario en Truth Social.

Un panorama complejo

El tráfico marítimo por el estrecho, que une el golfo Pérsico con el mar de Arabia y el océano Índico y por el que pasa cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, se ha paralizado casi por completo, reportó el viernes Bloomberg.

Entre tanto, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf advirtió que, si el conflicto en Oriente Medio continúa escalando, el mercado energético podría sufrir consecuencias mucho más graves. Según afirmó, la prolongación de la guerra podría provocar una situación en la que «no quedará ni manera de vender petróleo ni capacidad para producirlo».

Por su parte, el enviado especial de la Presidencia rusa y director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev, constató que las consecuencias del conflicto en Oriente Medio «están apenas comenzando a repercutir» en la economía global. «Un significativo ‘shock’ inflacionario de precios está apenas comenzando a repercutir en muchos sectores, empresas y personas«, escribió en su cuenta de X, comentando la estadística de S&P Global Energy.

El estrecho de Ormuz, la verdadera ‘arma’ de Irán

Agresión contra Irán

Israel y Estados Unidos lanzaron la madrugada del sábado 28 de febrero un ataque conjunto con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica de Irán.

de la República Islámica de Irán. Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán , el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares.

, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares. En respuesta, Teherán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio. Hasta el momento, el número de víctimas en los ataques en Irán ha superado las 1.332 personas. Además, más de 217 personas murieron como consecuencia del inicio de la ofensiva israelí y los ataques contra Líbano.

Confirmado.net – RT