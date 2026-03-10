China reporta mejora continua en precios a puerta de fábrica en febrero

BEIJING, China informó una mejora continua en los precios a puerta de fábrica el mes pasado, en el que la caída de su índice de precios al productor (IPP) siguió estrechándose, según datos oficiales publicados hoy lunes.

China reportó una mejora en los precios a puerta de fábrica en febrero, con una menor caída del índice de precios al productor y cinco meses consecutivos de aumentos mensuales, según el Buró Nacional de Estadísticas. Foto: Internet-Xinhua

El PPI cayó un 0,9 por ciento interanual en febrero. Esta disminución se estrechó frente a la contracción del 1,4 por ciento registrado en el mes anterior, de acuerdo con el Buró Nacional de Estadísticas (BNE).

En términos mensuales, el PPI creció un 0,4 por ciento en febrero, manteniendo la misma tasa de incremento registrada en enero, revelaron los datos.

La estadística sénior del BNE Dong Lijuan atribuyó este aumento mensual del IPP y el alivio en la caída del índice interanual a factores como la tendencia alcista de los precios internacionales de las materias primas, el rápido crecimiento de la demanda en algunas industrias nacionales y la efectividad de las políticas macroeconómicas.

El IPP de China ha aumentado mensualmente durante cinco meses consecutivos, declaró Dong, quien indicó que esta tendencia alcista, en particular en febrero, se vio impulsada por dos factores.

Por un lado, los precios internacionales de los metales no ferrosos y el petróleo crudo subieron, lo que hizo que los precios de las industrias nacionales relacionadas también aumentaron.

Por otro lado, la capacidad informática creció, lo que derivó en un aumento de la demanda en algunas industrias y produjo incrementos de precios correspondientes.

Los datos del lunes mostraron, además, que el índice de precios al consumidor (IPC), indicador principal de la inflación, aumentó un 1,3 por ciento interanual en febrero.

En términos mensuales, el IPC aumentó un 1 por ciento.

Confirmado.net -Xinhua