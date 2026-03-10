Los días que no se trabajan en Semana Santa

Este es el próximo feriado que se dará en Ecuador.

Los católicos se alistan a vivir uno de los eventos más sagrados del tiempo litúrgico. Se trata de la Semana Santa que conmemora con la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

A la Semana Santa se le llamaba en un principio la Gran Semana. Ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice días santos. Este año 2026 la semana sagrada empieza el domingo 29 de marzo y culmina el domingo 5 de abril.

Durante estas fechas se realizarán procesiones, vigilias, así como el tradicional Vía Crucis.

La Semana Santa no coincide cronológicamente con los acontecimientos narrados en los Evangelios. Más bien se trata de un período simbólico para conmemorar los últimos días de Jesús de Nazaret previo a su crucifixión y muerte en la cruz, para después resucitar de entre los muertos.

Se han establecido en varios países que se puedan asumir varios de estos días como feriado. En este 2026, hasta el momento, en Ecuador se ha establecido el 3 de abril (Viernes Santo) como día de descanso obligatorio. (I)

Confirmado.net – El Universo

