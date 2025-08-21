Trump: «¡Se vienen tiempos interesantes!” 

El mandatario estadounidense volvió a culpar a su predecesor, Joe Biden, por la guerra en Ucrania.

El presidente de los EE.UU., Donald Trump, volvió a culpar a su predecesor, Joe Biden, por el conflicto en Ucrania, además añadió que es casi imposible ganar una guerra sin atacar a un país invasor. «Es como un gran equipo en los deportes, que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite jugar de forma ofensiva», escribió el mandatario este jueves en su cuenta de Truth Social.

Asimismo, Trump aseveró que de tal modo «no hay ninguna posibilidad de ganar» y es precisamente eso lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. «El torcido y sumamente incompetente Joe Biden no dejaba a Ucrania contraatacar, solo defenderse. ¿Cómo funcionó eso?», agregó.

«A pesar de todo, esta es una guerra que nunca habría ocurrido si yo hubiera sido presidente, ninguna posibilidad. ¡Se vienen tiempos interesantes!», concluyó.



Con información de Agencia RT