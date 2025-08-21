Urgente!

Trump: «¡Se vienen tiempos interesantes!” 
China pide abandonar cálculos geopolíticos en lucha contra el terrorismo 
China celebra las primeras ‘olimpiadas’ de robots como escaparate de su ambición tecnológica
Masacre en Avellaneda: disturbios en la Copa Sudamericana
August 21, 2025

Trump: «¡Se vienen tiempos interesantes!” 

  • agosto 21, 2025
  • 0
  • 57
  • 1 Min Read

El mandatario estadounidense volvió a culpar a su predecesor, Joe Biden, por la guerra en Ucrania. 

El presidente de los EE.UU., Donald Trump, volvió a culpar a su predecesor, Joe Biden, por el conflicto en Ucrania, además añadió que es casi imposible ganar una guerra sin atacar a un país invasor. «Es como un gran equipo en los deportes, que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite jugar de forma ofensiva», escribió el mandatario este jueves en su cuenta de Truth Social.

Asimismo, Trump aseveró que de tal modo «no hay ninguna posibilidad de ganar» y es precisamente eso lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. «El torcido y sumamente incompetente Joe Biden no dejaba a Ucrania contraatacar, solo defenderse. ¿Cómo funcionó eso?», agregó.

«A pesar de todo, esta es una guerra que nunca habría ocurrido si yo hubiera sido presidente, ninguna posibilidad. ¡Se vienen tiempos interesantes!», concluyó.


Con información de Agencia RT

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024