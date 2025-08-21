China pide abandonar cálculos geopolíticos en lucha contra el terrorismo 

NACIONES UNIDAS, Un enviado chino pidió el miércoles a la comunidad internacional abandonar la ideología y los cálculos geopolíticos en la lucha contra el terrorismo.

China insta a la comunidad internacional a dejar de lado cálculos geopolíticos e ideológicos para fortalecer la cooperación global en la lucha contra el terrorismo. Foto: Internet

«El terrorismo es un enemigo común de la humanidad.

La comunidad internacional debe reforzar la unidad y la cooperación y apartarse de prejuicios ideológicos y cálculos geopolíticos, para construir un fuerte frente unido contra el terrorismo y combatir juntos el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones», dijo Geng Shuang, representante permanente adjunto de China ante las Naciones Unidas.

En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por el terrorismo, Geng declaró que la comunidad internacional debe exigir a las autoridades interinas de Siria que cumplan con su obligación de combatir a todos los grupos designados como organizaciones terroristas por el Consejo de Seguridad, incluidos el Estado Islámico y el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental.

Dadas las complejidades y desafíos persistentes en los esfuerzos de Siria para luchar contra el terrorismo, el Consejo de Seguridad debe ser prudente a la hora de valorar las decisiones de ajustar el régimen de sanciones contra este país, razónó.

Como detalló un informe del secretario general de la ONU, los grupos terroristas como el Estado Islámico en la provincia de Khorasan, Al Qaeda, el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental, los talibanes paquistaníes y el Ejército de Liberación de Baluchistán (ELB), con su Brigada Majeed, están colaborando y siguen activos en Afganistán y el sur de Asia, orquestando una serie de atentados inhumanos, expuso Geng.

China ha pedido a las autoridades afganas que intensifiquen la lucha antiterrorista, erradiquen a todas las fuerzas terroristas dentro de sus fronteras y utilicen varias instituciones, como la Organización de Cooperación de Shanghai, para fortalecer la cooperación contra el terrorismo, indicó.

China ha tomado nota de que el Gobierno estadounidense ha designado recientemente al ELB, junto con su Brigada Majeed, como organizaciones terroristas.

Y espera que el Consejo de Seguridad pueda hacer lo mismo e incluir a esta organización en su lista de sanciones lo antes posible, afirmó Geng.

El informe del secretario general revela que el Estado Islámico está pivotando hacia África. La comunidad internacional debe proporcionar más apoyo financiero, técnico, de inteligencia y logística a los países africanos, además de ayudar a la Unión Africana y otras organizaciones regionales a potenciar sus capacidades antiterroristas, manifestó.

China se opone resueltamente al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

Bajo la Iniciativa para la Seguridad Global, estos últimos años, China ha estado ayudando a otros países en desarrollo, especialmente en África, a construir capacidades antiterroristas mediante canales bilaterales y multilaterales, apuntó Geng.

«China está dispuesta a trabajar con todos los socios para avanzar la causa global contra el terrorismo y contribuir activamente a un mundo con paz duradera y seguridad universal», finalizó.

Con información de Xinhua