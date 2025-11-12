Trump se siente en la «obligación» de demandar a la BBC por difamación

La cadena se vio envuelta en un nuevo escándalo por su montaje del discurso de Donald Trump poco antes del asalto al Capitolio en enero de 2021.

El presidente de Estados Unidos planea proceder con su demanda contra la BBC por haber manipulado su discurso del 6 de enero de 2021, haciéndolo parecer radical y que exhortaba a la violencia contra la sede del Congreso.

El presidente de EE.UU., Donald TrumpAndrew Harnik / Gettyimages.ru

«De hecho, cambiaron mi discurso del 6 de enero, que fue un discurso hermoso, que fue un discurso muy tranquilizador, y lo hicieron sonar radical», declaró Donald Trump en su reciente entrevista con Fox News.

Lo que hizo el equipo de la BBC «fue bastante increíble», señaló, recordando el momento en que vio la versión recortada de su discurso aquel día. Tras ello, aseguró que se siente en la «obligación» de llevar a juicio a la cadena británica.

«Creo que tengo una obligación de hacerlo, porque no se puede permitir que la gente haga eso», explicó, refiriéndose a la gravedad de la manipulación mediática de la que fue víctima.

Tres momentos del discurso de Trump fueron modificados y combinados en el programa ‘Panorama’ de la BBC, donde el montaje final efectuado por los empleados de la cadena lo mostró como un líder furioso que exhortaba a la violencia en el Capitolio.

La Casa Blanca acusó al medio británico de «deshonestidad deliberada» y de difundir «noticias falsas».

Tras el escándalo, el director general de la BBC, Tim Davie, y su directora de informativos, Deborah Turness, dimitieron al reconocer que se cometieron errores.

¿Qué dijo Trump en realidad?

En el video manipulado de BBC se ve a Trump diciendo: «Vamos a ir caminando al Capitolio y estaré allí con ustedes y lucharemos. Lucharemos como demonios. Si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país».

Sin embargo, en su discurso original, Trump dijo: «Vamos a marchar, y estaré allí con ustedes. Vamos a marchar, vamos a marchar por donde quieran, pero creo que aquí mismo, vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a aplaudir a nuestros valientes senadores y congresistas, y, probablemente, no aplaudiremos tanto a algunos de ellos, porque nunca recuperaremos nuestro país con debilidad, hay que demostrar fortaleza y hay que ser fuertes… Sé que todos ustedes pronto marcharán hacia el Capitolio para hacer oír sus voces pacíficamente y con patriotismo«.

Confirmado.net – RT