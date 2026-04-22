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April 22, 2026

Brasil y China lanzan convocatoria científica en medicina y agricultura sostenible

  • abril 22, 2026
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SAO PAULO, La estatal Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (FAPESP, siglas en portugués) lanzó una nueva convocatoria conjunta con la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China (NSFC, siglas en inglés) para seleccionar propuestas en las áreas de medicina de precisión y salud pública, así como de agricultura de bajo carbono, informó hoy la entidad brasileña.

«La iniciativa consolida la cooperación entre ambas instituciones iniciada en 2019, en el marco del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible (SDIC, siglas en inglés) de la NSFC, fortalecida durante la ‘FAPESP Week China’ realizada en junio de 2024 en las ciudades de Shenzhen y Dongguan», señala un comunicado de la entidad brasileña.

La convocatoria se estructura en un primer eje centrado en medicina de precisión y salud pública, al abarcar temas como epidemiología antimicrobiana, diagnóstico asistido por inteligencia artificial, enfermedades crónicas y envejecimiento saludable, además de investigación sobre nuevos fármacos y tecnologías de diagnóstico.

Otro eje se enfoca en agricultura inteligente y de bajo carbono, al incluir mejoramiento genético de cultivos clave como soja, maíz y caña de azúcar, así como salud del suelo y bioenergía.

Estas áreas cuentan con publicaciones y proyectos conjuntos vigentes entre el estado brasileño de Sao Paulo (sureste) y China, lo que aumenta la probabilidad de contar con propuestas maduras y competitivas.

La convocatoria está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y con los ejes prioritarios de la FAPESP para el período 2026-2028.

Los proyectos podrán tener una duración máxima de 36 meses y el plazo para la presentación de propuestas vence el 15 de mayo de este año, mientras que los resultados se divulgarán a partir de septiembre de 2026.

Con información de Xinhua

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