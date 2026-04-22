Anthropic recala por primera vez en este país de Sudamérica

La firma de inteligencia artificial participó en dos eventos: un encuentro con ‘startups’ y un ‘hackathon’.

Anthropic, la empresa de inteligencia artificial detrás de la plataforma Claude, realizó su primera visita oficial a Sudamérica para llevar a cabo dos eventos organizados por el mayor fondo de capital emprendedor latinoamericano, Kaszek.

Ambas actividades tuvieron lugar en Buenos Aires, Argentina. La primera fue un encuentro con alrededor de 50 fundadores de ‘startups’ en las oficinas de la plataforma de comercio electrónico Tiendanube; y el segundo un ‘hackathon’ en la sede de la organización de tecnología educacional Digital House en Belgrano, con participación de programadores y diseñadores.

Según el cofundador de Kaszek, Hernán Kazah, Anthropic ha puesto su atención en el talento humano de Latinoamérica, aunque también está interesada en la oferta energética de los países de la región, recoge Bloomberg Línea.

En el primer evento, el equipo de Anthropic presentó las novedades en materia de modelos de inteligencia artificial, incluyendo alusiones a Mythos, el nuevo proyecto que ha levantado expectación por su potencial para exponer vulnerabilidades de ciberseguridad.

Por su parte, el hackathon convocó a participantes de todo el país y de la región, interesados soluciones de ciberseguridad y servicios financieros.

Anthropic, fundada en 2021 por los hermanos estadounidenses Dario y Daniela Amodei, es una de las empresas líderes en inteligencia artificial, reconocida especialmente por desarrollar el modelo de lenguaje Claude. Se distingue por su enfoque extremo en materias como la seguridad, ética y transparencia de la IA.

Con información de RT