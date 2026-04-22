Cierre en la av. Oswaldo Guayasamín complica la movilidad: estas son las rutas alternas en Cumbayá

Un tramo clave de conexión entre Quito y los valles permanecerá cerrado por obras durante 20 días, con desvíos y contraflujo para mitigar el impacto vehicular.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que desde este miércoles 22 de abril de 2026 se suspende la circulación en un tramo de la avenida Oswaldo Guayasamín, en sentido Quito hacia Cumbayá, debido a trabajos de intervención vial en el sector de Cumbayá Central.

El cierre se mantendrá hasta el viernes 1 de mayo y forma parte de un plan integral de rehabilitación que ejecuta el Municipio en varios sectores de los valles.

Tramo cerrado y duración de los trabajos

La restricción vehicular aplica entre la avenida De Los Conquistadores y el pasaje Supermaxi, en uno de los corredores más transitados que conecta la capital con los valles.

Según la AMT, los trabajos se extenderán durante aproximadamente 20 días, aunque no se descarta que los plazos puedan ajustarse según el avance de la obra.

Rutas alternas habilitadas

Para reducir la congestión, las autoridades establecieron varias vías alternas que los conductores pueden utilizar:

Juan León Mera

Aurora Estrada

General Eloy Alfaro

Cristo Rey

Paso deprimido de los Bañistas

Además, se implementará un contraflujo desde la avenida De Los Conquistadores hasta el redondel de los Bañistas, utilizando la calzada que normalmente conduce hacia el valle.

Desvíos para transporte público y cambios operativos

La AMT indicó que las unidades de transporte público deberán circular por rutas específicas:

Paso lateral de la av. Eloy Alfaro

Cristo Rey

Vía del ferrocarril

Conexión hacia la av. María Angélica Idrobo

También se aplicarán medidas adicionales para gestionar el tránsito:

Semáforos intermitentes en el sector de El Cebollar

Suspensión de la Zona Azul en los alrededores del centro comercial San Francisco

Obras forman parte de intervención vial en los valles

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) explicó que estos trabajos son parte de una intervención más amplia de 11 kilómetros que incluye sectores como Pifo, Puembo y Tumbaco.

El objetivo es mejorar la infraestructura vial y optimizar la movilidad entre Quito y los valles, una zona con alto crecimiento urbano y tráfico constante.

Sentido Quito no tendrá afectación

Las autoridades aclararon que el cierre aplica únicamente en sentido Quito – Cumbayá, por lo que la circulación en dirección hacia la capital se mantendrá habilitada con normalidad.

Sin embargo, se recomienda a los conductores planificar sus traslados con anticipación y considerar tiempos adicionales de viaje.

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Con información de Expreso