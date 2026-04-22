China anuncia medidas para construir ciudades amigables con los jóvenes con oportunidades profesionales y mejor vida

BEIJING, China dio a conocer un nuevo paquete de políticas destinado a crear ciudades amigables con los jóvenes, como parte de los esfuerzos más amplios para construir ciudades modernas «centradas en las personas» e impulsar la vitalidad de la sociedad.

El documento, publicado recientemente por 15 departamentos, incluidos la Liga de la Juventud Comunista de China (LJCCh), la Administración del Ciberespacio de China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el Ministerio de Educación, describe 18 medidas diseñadas para mejorar los entornos urbanos para los jóvenes, informó hoy miércoles la LJCCh.

Las buscan transformar las ciudades en centros donde los jóvenes puedan buscar un desarrollo de alta calidad, disfrutar de mejores niveles de vida y participar activamente en la gobernanza, señala el documento.

Al definir el desarrollo urbano orientado a los jóvenes como una aplicación concreta del concepto de «ciudad del pueblo», las directrices piden integrar el desarrollo juvenil en todos los aspectos de la planificación, construcción y gobernanza urbanas.

Se instó a las autoridades a mejorar sistemáticamente las condiciones para garantizar que los jóvenes puedan trasladarse a las ciudades, establecerse, vivir cómodamente y forjar carreras profesionales exitosas.

El paquete de políticas también enfatiza la alineación de las políticas urbanas con las necesidades de los jóvenes en todos los ámbitos de la producción, la vida cotidiana y la planificación ecológica, al tiempo que les permite desempeñar un papel más importante en la reforma, el desarrollo y la estabilidad social.

Para ampliar las oportunidades, China reforzará la coordinación entre la innovación tecnológica e industrial, promoverá la actualización de las industrias tradicionales, fomentará los sectores emergentes y cultivará las industrias del futuro.

Se impulsarán iniciativas para crear más empleos propicios para la innovación juvenil. También se fortalecerá el apoyo a los jóvenes emprendedores, incluso a través de plataformas como asociaciones de emprendedores juveniles y programas de capacitación para profesionales del sector privado, con el fin de promover el desarrollo saludable de la generación más joven en la economía privada.

El documento pide además mejorar los mecanismos para identificar, capacitar y utilizar el talento joven en la innovación, alentándolos a asumir roles de liderazgo en importantes proyectos científicos y tecnológicos.

Las empresas emergentes fundadas por jóvenes recibirán un mayor apoyo en financiamiento, tecnología y espacio de trabajo. En la planificación urbana, se da instrucciones a las autoridades locales de que incorporan indicadores de desarrollo juvenil en los sistemas de evaluación de las ciudades ya crear más espacios orientados a los jóvenes durante los proyectos de renovación urbana.

Las políticas también explorarán estándares de planificación flexibles para apoyar servicios públicos adaptados a los jóvenes.

Para aliviar las presiones de vivienda y de transporte, se aleja a las ciudades a construir apartamentos de estilo dormitorio y de pequeño tamaño en áreas con alta densidad de empleo juvenil, cerca de instituciones educativas y médicas, ya lo largo de las líneas de transporte público.

El documento también pide la ampliación de los servicios públicos para los jóvenes, incluidos subsidios para el cuidado infantil y políticas de apoyo coordinadas en materia de vivienda, transporte y consumo para fomentar la natalidad.

Se realizarán esfuerzos para ampliar la disponibilidad de instalaciones para madres e hijos en espacios públicos y para promover el desarrollo de hospitales de maternidad y amigables con los niños, mejorando los servicios de atención médica para mujeres y niños.

«Para 2030, el concepto de ciudades orientadas al desarrollo juvenil estará ampliamente establecido», indica el documento, y agrega que para 2035, China aspira a haber formado un «sistema relativamente maduro y completo para el desarrollo juvenil”.

Con información de Xinhua