Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial lidera la demanda en la Espol en 2026

La nueva carrera tecnológica se posiciona entre las más elegidas por los estudiantes en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, reflejando el auge de la inteligencia artificial en Ecuador.

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) inició el primer periodo académico de 2026 con cerca de 1.300 estudiantes novatos, marcando una clara tendencia: el creciente interés por carreras tecnológicas, especialmente aquellas vinculadas a la inteligencia artificial y el análisis de datos.

Entre todas las opciones, la Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial destaca como una de las más demandadas, consolidándose rápidamente pese a ser una de las más recientes dentro de la oferta académica.

La inteligencia artificial impulsa nuevas vocaciones

El auge de la tecnología y la transformación digital han influido directamente en las decisiones de los aspirantes.

Según explicó Marcos Buestán, decano de grado de la Espol, la inclusión de programas vinculados a inteligencia artificial ha generado una alta demanda.

Actualmente, esta carrera representa cerca del 15 % de los nuevos estudiantes, con aproximadamente 100 alumnos matriculados, incluyendo una modalidad híbrida única en la universidad.

Este fenómeno no es aislado. En el proceso de admisión 2026, más de 13.500 aspirantes compitieron por alrededor de 4.000 cupos, evidenciando el interés creciente por carreras con alta proyección laboral.

Carreras tecnológicas dominan la preferencia estudiantil

La tendencia muestra una inclinación clara hacia áreas como:

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Ingeniería Civil

Administración de Empresas

Estas carreras concentran una gran parte de los nuevos ingresos, en línea con las demandas actuales del mercado laboral.

Según datos de la Espol, el 60 % de los estudiantes se agrupa en diez carreras principales, muchas de ellas vinculadas a tecnología, innovación y automatización.

Cambio en las preferencias frente a carreras tradicionales

Aunque carreras tradicionales como Ingeniería Mecánica y Economía siguen dentro del top 10, la irrupción de la ciencia de datos y la inteligencia artificial ha reconfigurado el mapa académico.

Este cambio responde a factores como:

Mayor demanda laboral en sectores tecnológicos

Influencia de familiares y redes cercanas

Investigación previa sobre oportunidades profesionales

La tendencia confirma que cada vez más jóvenes priorizan carreras alineadas con la economía digital.

Perfil de los nuevos estudiantes

El nuevo grupo estudiantil de la Espol presenta características claras:

El 85 % proviene de Guayaquil, Samborondón y Durán (Zona 8)

La mayoría tiene entre 18 y 22 años

Predomina el ingreso directo tras finalizar el colegio

Además, casi uno de cada cuatro estudiantes eligió carreras relacionadas directamente con tecnología, software y datos.

Educación alineada al futuro laboral

El crecimiento de la Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial refleja una transformación más amplia en la educación superior ecuatoriana.

Las universidades están adaptando su oferta para responder a sectores emergentes, donde la automatización, el análisis de datos y la inteligencia artificial son claves para el desarrollo económico.

[Carreras universitarias con mayor demanda en Ecuador]

[Tecnología e inteligencia artificial: impacto en el empleo]

[Admisión universitaria 2026: claves para ingresar]

Con información de El Universo