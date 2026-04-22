FIFA activa nueva fase de venta de entradas para el Mundial

Ya se han vendido más de cinco millones de entradas de los aproximadamente siete millones puestas a la venta para el torneo, según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La FIFA pondrá a la venta este miércoles un nuevo lote de entradas para los 104 partidos de la Copa Mundial de fútbol 2026, a 50 días de su inicio el 11 de junio, anunció el ente este martes (21.04.2026).

«Las entradas se venderán por orden de llegada y las compras se realizarán en tiempo real, según la disponibilidad», explicó el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado. La venta comenzará a las 03:00 p.m. GMT en el sitio web oficial FIFA.com/tickets.

«Además de esta serie de entradas, se seguirán poniendo a la venta otras entradas de forma regular hasta la final del 19 de julio», también según disponibilidad, agregó.

Cinco millones de entradas vendidas en medio de controversia por altos precios

Ya se han vendido más de cinco millones de entradas de los aproximadamente siete millones puestas a la venta para el torneo, según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El Mundial, coorganizado este año por Estados Unidos, México y Canadá, acogerá a 48 selecciones y 104 partidos, de los cuales 78 se disputarán en suelo estadounidense.

La venta de entradas ha suscitado polémica, ya que se ha acusado a la FIFA de ofrecer entradas a precios exorbitantes, a pesar de las promesas realizadas cuando se adjudicó el torneo a los tres países organizadores.

Con información de DW