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April 22, 2026

El Reino Unido aprueba una ley que prohíbe la compra de tabaco a las personas nacidas a partir de 2009

  • abril 22, 2026
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MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) –

El Parlamento del Reino Unido ha acordado la ley sobre tabaco y cigarrillos electrónicos, que prohibirá la venta de tabaco a las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2009.

De este modo, después de años de tramitación, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes han acordado la nueva ley, a falta de que sea aprobada definitivamente por el rey la próxima semana.

La ley establece medidas para impedir que cualquier persona nacida desde esa fecha pueda adquirir tabaco, con el objetivo de crear una generación libre de humo. Además, contempla la prohibición de la publicidad de cigarrillos electrónicos dirigida a menores.

Asimismo, la normativa otorga al Gobierno nuevas facultades para restringir la venta de productos de tabaco, vapeo y nicotina, así como su promoción. Así como para regular los sabores, el envasado y la presentación de estos productos.

En esta línea, la ley otorga al Gobierno la facultad de designar determinados espacios públicos al aire libre y lugares de trabajo como zonas libres de humo. Además, podrá ampliar estas restricciones para incluir el vapeo y los productos de tabaco calentado en esos espacios. La normativa contempla la posibilidad de establecer sistemas de licencias y registros para la comercialización de estos productos.

Con información de EUROPA PRESS

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