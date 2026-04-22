Ecuador tiene la tercera delantera mejor valorada del grupo E del Mundial

La Tri enfrentará a potencias ofensivas como Alemania y Costa de Marfil, en un grupo donde su ataque aparece entre los menos cotizados, pese a su solidez colectiva.

La Selección de Ecuador ya comienza a perfilar su participación en el próximo Mundial, donde compartirá el grupo E con Alemania, Costa de Marfil y Curaçao. Aunque el equipo destaca por tener una de las mejores defensas de Sudamérica, su delantera aparece como la tercera mejor valorada del grupo, según cifras del mercado internacional.

Alemania lidera con la delantera más costosa

La Selección de Alemania encabeza el ranking ofensivo del grupo E con una valoración total de 137 millones de euros.

Entre sus figuras destacan:

Nick Woltemade (65 millones)

Kai Havertz (50 millones)

Dennis Undav (22 millones)

Bajo la dirección de Julian Nagelsmann, Alemania presenta una ofensiva variada y de alto nivel competitivo.

Costa de Marfil, segunda potencia ofensiva del grupo

La Selección de Costa de Marfil ocupa el segundo lugar con una delantera valorada en 68 millones de euros.

Sus principales cartas de gol son:

Amad Diallo (50 millones)

Evann Guessand (28 millones)

Elye Wahi (12 millones)

Nicolas Pépé (6 millones)

Se trata de un ataque dinámico, con jugadores que, aunque no todos son delanteros centro, aportan constante peligro ofensivo.

La Tri: talento emergente y experiencia

La Selección de Ecuador suma una valoración de 15 millones de euros en su delantera, ubicándose en el tercer puesto del grupo.

Los convocados serían:

Jeremy Arévalo (7 millones)

Kevin Rodríguez (5 millones)

Enner Valencia (1,5 millones)

Jordy Caicedo (1,5 millones)

A pesar de la diferencia en cifras, Ecuador combina juventud, proyección y experiencia, con Valencia como referente histórico y nuevas figuras que buscan consolidarse en el fútbol europeo.

Curaçao cierra el ranking del grupo E

La Selección de Curazao aparece en el último lugar con una delantera valorada en aproximadamente 8,8 millones de euros.

Entre sus jugadores más destacados están:

Tahith Chong (4,5 millones)

Sontje Hansen

Jürgen Locadia

Gervane Kastaneer

Será su debut en una Copa del Mundo, lo que añade un componente histórico a su participación.

Ecuador apuesta por su fortaleza defensiva

Aunque la delantera ecuatoriana no lidera en cifras, el equipo ha demostrado que su fortaleza radica en el equilibrio, con una defensa sólida que lo posiciona entre los mejores de la región.

La combinación entre orden táctico y efectividad ofensiva será clave para competir en un grupo exigente.

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Con información de El Universo