Trump pone fin al histórico cierre del Gobierno de EE.UU. 

El presidente estadounidense refrendó el proyecto de ley para la financiación del Gobierno, que horas antes recibió finalmente apoyo del Congreso.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este miércoles el proyecto de ley que garantiza la financiación del Gobierno hasta el 30 de enero. De esta manera finalizó el cierre del Gobierno, que duró 43 días y se convirtió en el más largo en la historia del país.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firma un proyecto de ley para reabrir el Gobierno, Washington D.C., 12 de noviembre de 2025Win McNamee / Gettyimages.ru

Las dos cámaras del Congreso de EE.UU. —el Senado y la de Representantes— votaron esta semana a favor de la iniciativa legislativa.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario, el Gobierno federal reanudará sus operaciones normales tras la firma del proyecto de ley.

¿Qué ocasionó el ‘shutdown’?

El cierre administrativo comenzó el 1 de octubre, luego de que demócratas y republicanos no lograran un acuerdo para el financiamiento provisional.

El llamado ‘shutdown‘ de la Administración federal implicó el cese de funciones tanto de los servicios públicos como de agencias estatales no esenciales, así como la suspensión temporal de gran parte de sus empleados.

El Gobierno se quedó sin financiamiento luego de que los senadores demócratas bloquearan el proyecto de ley de financiamiento aprobado por la Cámara de Representantes, que está bajo el control de los republicanos.

Tras el inicio del cierre, fracasaron sucesivas votaciones en el Congreso para desbloquearlo. Los demócratas querían que el proyecto incluyera la extensión de los subsidios de atención médica que están por vencer, mientras los republicanos preferían negociar por separado esos subsidios y aprobar solo lo que llaman una «resolución limpia«.

Confirmado.net – RT