Brasil y EE. UU. avanzan en negociaciones sobre aranceles

Las negociaciones se iniciaron después de la reunión en octubre del presidente estadounidense Donald Trump con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil y Estados Unidos , Mauro Vieira y Marco Rubio , tuvieron este miércoles (12.11.2025) en Canadá una reunión para avanzar en las negociaciones destinadas a eliminar el arancel adicional del 50 % impuesto por Washington a las exportaciones brasileñas, informaron fuentes oficiales

El encuentro tuvo lugar en Niagara-on-the-Lake, al margen de la reunión ministerial del G7, grupo de las principales economías del mundo, de la que Brasil participa como invitado.

«En el intervalo de las sesiones, Vieira abordó el estado actual de las negociaciones bilaterales con EE.UU. en una conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio», informó la cancillería brasileña en un mensaje publicado en las redes sociales junto a la fotografía de los dos cancilleros conversando.

Según fuentes del Ministerio brasileño de Relaciones Exteriores, los diplomáticos discutieron el estado de las conversaciones y acordaron celebrar una nueva reunión presencial en las próximas semanas para tratar de destrabar el diálogo.

Vieira aprovechó la conversación para recordarle a Rubio que Brasil remitió el pasado 4 de noviembre una propuesta formal de negociación al Gobierno estadounidense, tras una reunión virtual en la que tuvieron los equipos técnicos de ambos países

El canciller subrayó que tales gestiones responden a la orientación que recibieron de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump , quienes abordaron el tema durante un encuentro el mes pasado en Malasia.

La Administración Trump impuso a partir de agosto un arancel adicional del 50 % sobre la importación de gran parte de los productos brasileños en represalia por la supuesta persecución política que sufre el expresidente Jair Bolsonaro, un aliado del líder republicano.

Señales de flexibilización de EE.UU.

El Gobierno brasileño alega que la restricción no tiene sentido económico debido a que desde hace varios años Estados Unidos tiene un superávit en su comercio con Brasil

Washington ya ha dado señales de flexibilización y el martes Trump mencionó en sus redes sociales la posibilidad de reducir algunos aranceles de importación de café como parte de su estrategia para contener la inflación interna.

El café es uno de los principales productos de exportación de Brasil a Estados Unidos y no fue incluido, junto con la carne, en la lista de artículos eximidos del pago del arancel adicional.

«Escuchamos la noticia sobre el café aquí en Canadá, pero hasta ahora no hemos sido contactados por ninguna autoridad. Espero que nos comuniquen algo por vía de la embajada. Es algo muy importante para la economía brasileña y será una medida muy bienvenida»,

Vieira en declaraciones a la prensa brasileña en Canadá.

El diálogo entre los dos gobiernos se produce tras meses de tensiones que incluyeron sanciones personales a funcionarios brasileños y la revocación de visados ​​de los magistrados de la Corte Suprema, responsables del juicio en el que Bolsonaro fue condenado.

Confirmado.net – DW