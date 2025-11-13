Ecuador casi triplica el valor de mercado de Canadá, su rival de esta noche en fecha FIFA 

La brecha en el valor de mercado evidencia los distintos momentos que viven ambas selecciones.

La selección ecuatoriana de fútbol afrontará este miércoles 13 de noviembre su penúltimo partido del año, cuando se mida ante Canadá por la fecha FIFA de noviembre 2025.

Willian Pacho (c) sería titular ante los norteamericanos. Foto: Cortesía

Más allá de tratarse de un amistoso, el compromiso cobra relevancia porque la Tri busca seguir sumando puntos en el ranking mundial y así asegurar su presencia en el bombo 2 del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, lo que le permitiría enfrentar rivales más accesibles en el torneo.

En la previa del encuentro, la diferencia en el valor de mercado entre ambos combinados nacionales refleja también el crecimiento de Ecuador en los últimos años. Según cifras del portal especializado Transfermarkt, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece alcanza un valor total de 320,30 millones de euros, mientras que la plantilla canadiense está tasada en 137,95 millones de euros.

Una Tri de lujo: figuras en clubes top de Europa

Ecuador cuenta con una base consolidada de futbolistas en Europa, varios de ellos en clubes de élite. Entre los más destacados se encuentran:

Willian Pacho (PSG)

Piero Hincapié (Arsenal FC)

Moisés Caicedo (Chelsea FC)

Pervis Estupiñán (AC Milan), aunque no fue convocado para esta doble fecha FIFA.

El mediocampista Moisés Caicedo lidera el listado de los jugadores más valiosos del plantel con una cotización de 100 millones de euros, seguido por Willian Pacho con 65 millones y Piero Hincapié con 50 millones. Entre los tres suman 215 millones, más de dos tercios del total de la plantilla tricolor.

Canadá, sin su máxima figura: Alphonso Davies

Del otro lado, Canadá presenta un valor colectivo mucho menor, aunque también posee nombres destacados en Europa. Su jugador más cotizado es Alphonso Davies, lateral del Bayern Munich, tasado en 50 millones de euros, pero no estará disponible ante Ecuador debido a una rotura de ligamentos.

Sin el aporte del defensor, el valor de la plantilla canadiense se reduce a 137,95 millones de euros. Los jugadores más valiosos de la convocatoria son el delantero Jonathan David (Juventus), con 45 millones, y Promise David (Union Saint-Gilloise), con 13 millones. En caso de incluir a Davies, el costo total del combinado norteamericano ascendería a 187,95 millones de euros. (D)

Confirmado.net – El Universo