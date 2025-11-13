China facilitará la entrada de más productos y servicios de calidad

BEIJING, China tomará medidas adicionales para facilitar de manera tangible la entrada de más productos y servicios de alta calidad de una gama más amplia de países en su mercado, informó hoy jueves el Ministerio de Comercio.

China impulsará nuevas medidas para facilitar la entrada de más productos y servicios de alta calidad al país fortaleciendo su campaña “Gran Mercado para Todos: Exporta a China”.Foto: Internet-Xinhua

El país perfeccionará los planes y fortalecerá la organización y la implementación de las diez principales actividades temáticas de la campaña «Gran Mercado para Todos: Exporta a China», dijo He Yadong, portavoz del ministerio, en una conferencia de prensa.

Esto implicará el desarrollo extensivo de plataformas para el intercambio y la construcción de relaciones, utilizando métodos como el emparejamiento de especialidades regionales y la adquisición dirigida La campaña, que complementa y crea sinergias con la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), ya ha establecido un nuevo canal para que los productos globales ingresen al mercado chino, según el vocero.

Agregó que la estrategia contribuyó al destacado desempeño en la realización de acuerdos en la recién celebrada octava edición de la CIIE, en la que el valor de las transacciones alcanzó un récord de 83.490 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 4,4 por ciento.

El portavoz extendió una sincera invitación a los gobiernos, agencias de promoción comercial, asociaciones empresariales y empresas de todo el mundo para que participen activamente en las actividades bajo el marco de «Gran Mercado para Todos: Exporta a China» y compartan las oportunidades del gigantesco mercado chino.

