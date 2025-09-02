Urgente!

Trump nombra «la peor y más peligrosa ciudad”
Inicio de clases en Ambato: padres de familia implementan brigadas por la seguridad en planteles educativos
China proyecta su visión alternativa del mundo frente a EE UU en una cumbre junto a Modi y Putin
Noboa insiste en marchas: tras la polémica en Quito, ahora busca imponer su relato en Guayaquil
September 2, 2025

Trump nombra «la peor y más peligrosa ciudad”

  • septiembre 2, 2025
  • 0
  • 37
  • 2 Min Read

Recientemente, se reportó que el Gobierno federal estadounidense planea autorizar el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago.

La ciudad de Chicago (Illinois), es «la peor y más peligrosa ciudad del mundo, de lejos», declaró el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la red Truth Social, destacando el rápido aumento de la delincuencia en la urbe.

Trump señaló que en el último fin de semana se registraron 54 asesinatos por disparos y otras ocho muertes, una situación similar a la de las dos semanas previas. «[El gobernador del estado de Illinois, J.B.] Pritzker necesita ayuda urgentemente, solo que aún no lo sabe. Resolveré el problema de la delincuencia rápidamente. Tal y como hice en Washington D.C., Chicago volverá a ser segura, y pronto», prometió.

Trump ha amenazado repetidamente con imponer el control federal en Chicago y otras ciudades demócratas como Baltimore (Maryland), tras el actual despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., donde sus miembros pueden portar armas en operaciones de seguridad.

Chicago, la tercera urbe más poblada de EE.UU., es una de las ciudades gobernadas por demócratas enfrentada con el Gobierno y el Partido Republicano en general. Previamente, la cadena CNN reportó que la Administración federal estadounidense planea autorizar esta semana «una importante operación de control inmigratorio» en la ciudad.

Con información de Agencia RT

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024