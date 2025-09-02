Trump nombra «la peor y más peligrosa ciudad”

Recientemente, se reportó que el Gobierno federal estadounidense planea autorizar el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago.

La ciudad de Chicago (Illinois), es «la peor y más peligrosa ciudad del mundo, de lejos», declaró el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la red Truth Social, destacando el rápido aumento de la delincuencia en la urbe.

Trump señaló que en el último fin de semana se registraron 54 asesinatos por disparos y otras ocho muertes, una situación similar a la de las dos semanas previas. «[El gobernador del estado de Illinois, J.B.] Pritzker necesita ayuda urgentemente, solo que aún no lo sabe. Resolveré el problema de la delincuencia rápidamente. Tal y como hice en Washington D.C., Chicago volverá a ser segura, y pronto», prometió.

Trump ha amenazado repetidamente con imponer el control federal en Chicago y otras ciudades demócratas como Baltimore (Maryland), tras el actual despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., donde sus miembros pueden portar armas en operaciones de seguridad.

Chicago, la tercera urbe más poblada de EE.UU., es una de las ciudades gobernadas por demócratas enfrentada con el Gobierno y el Partido Republicano en general. Previamente, la cadena CNN reportó que la Administración federal estadounidense planea autorizar esta semana «una importante operación de control inmigratorio» en la ciudad.

Con información de Agencia RT